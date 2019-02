Wedevågs herrgård blev inte den lugna hobbyverksamhet Sanni och Per planerat: "En gång entreprenör – alltid entreprenör"

– Det drog iväg ganska omgående. Det vi tänkt, att kunna gå här och pula och ha lite bed & breakfast, blev det inte så mycket av. Vi provade redan första julen att ha julbord och det gick ju bra. Då startades karusellen, säger Sanni Schalander. En gång entreprenör – alltid entreprenör konstaterar Per.

Allt eftersom företaget provat marknaden och sett att den bär har man tagit ett steg framåt i taget.

Nu har verksamheten växlat upp ytterligare. I köket jobbar nu två välmeriterade franska kockar. Fabien Jacquet och Vincent Prevost.

- Två franska kockar i lilla Vedevåg. Det är väl något exceptionellt, säger Per Schalander. Wedevågs herrgård satsar på mat-turism, det franska köket och klassisk gourmetmat, men även i denna nisch blåser nya vindar.

– Efterfrågan på veganskt ökar. Därför serveras det alltid en alternativ vegansk supé till den som önskar. Det är nya tider, konstaterar Fabien Jacquet.

Olika rankningsverktyg ger Wedevåg herrgård toppbetyg. Man brukar säga att är något för bra för att var sant så är det inte sant. Här finns uppenbart ett undantag. Wedevågs herrgård är ett av 29 företag i Sverige som ingår i kedjan Petit hotels. Kedjan lägger in omdömen från olika sajter i sin egna rankningspott. Petit hotels ingår i Global Allianc of Private hotels som omfattar 1000 hotell i 80 länder. Redan år ett hamnade Wedevågs herrgård i topp i Sverige.

– Vi har faktiskt haft gäster som bokat hos oss bara för att själva kolla om betygen är fejk eller ej. Det är ganska roligt, säger Sanni Schalander.

Hotellparet säger att de lagt ribban högt och medvetet satsar på lägga mycket tid på varje gäst.

– Det handlar mycket om värdskap. Hur du blir bemött som gäst. Det är avgörande. Blir du dåligt bemött som gäst så letar du efter dammfläckar, säger Per Schalander.

När paret köpte Wedevågs herrgård drev de First hotell i Solna samt hade en byggnads- och inredningsfirma med 50-talet anställda.

– De verksamheterna har vi kvar och fortsätter med säger Per Schalander. Arbetsveckan i Wedevåg går för det mesta mellan onsdag och söndag. Per Schalander hittar man oftast dagtid i snickarkläder. Mycket i herrgården har renoverats och just nu byggs flygeln om för att bli hotellrum. Där var det under brukets tid museiverksamhet.

Har du ork att vara med i arbetet även på kvällarna?

– Vi är vana vid långa arbetsdagar och tycker du jobbet är kul så orkar du. Har du ont i magen för att gå till arbetet orkar du inte ens två timmar om dagen, säger Per Schalander.

Men det har varit motigt också. För att bedriva verksamheten finns 15 olika intressen och lagkrav för tillstånd. Allt från alkoholtillstånd till bygglov. De flesta kraven hanteras lokalt av den kommunala myndigheten Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, SBB, tidigare Bergslagens miljö- och byggförvaltning.

Per och Sannis sammanfattning är att SBB varit mindre lösningsorienterade än vad de förväntat sig och vad ett företag kan begära. Till vissa delar tycker paret att vissa saker är ”pinsamt illa skötta” och där det varit viktigaste varit att utöva makt.

– Tur att vi får så fin respons från gäster och så bra omdömen. Det tankar energi. Annars hade vi inte orkat, säger Per Schalander.

Goda vitsord efter visiter

På nätsajten tripadvisor.se kan hotell- och restaurangkunder lämna omdömen efter sina besök. En hastig generell titt ger intrycket av att både ris och ros lämnas lika lätt. Finns det tillräckligt många omdömen kanske de säger något.

Wedevågs herrgård hade fått 72 omdömen strax efter jul på sajten. 68 stycken gäster hade satt betyget utmärkt och fyra betyg bra och positiva kommentarer.

Ett nära jämförelseobjekt med en särskild profil och ett litet hotell som brukar landa bra är Lilla Hotellet i Nora. Det hade 76 omdömen, varav 54 var utmärkta, 15 bra och 5 hade medel i betyg.

Ett stadshotell på en närliggande ort hade fått 41 omdömen varav 4 var utmärkta, 9 var bra och 19 var betygsatta till medel. Ett annat stadshotell inom en tiomilacirkel och i jämnstor stad hade 45 omdömen varav 11 var utmärkta, 12 bra och 10 medel.

Fakta Wedevågs herrgård

► Wedevågs första herrgård byggdes 1637 av brukspatron Pierre Dress.

► År 1795 byggde Lars Gustaf Hallencreutz en ny herrgård av sten.

► David Keiller byggde ut herrgården med en trevånings tillbyggnad som invigdes 1901.

► 1940 byggde Helge Norlander om herrgården. En flygel från den ursprungliga herrgården från 1637 finns fortfarande kvar.b I annexet låg herrgårdsköket från 1637-1899.