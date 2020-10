Vem bär ansvaret för Hjälmarens låga vattennivå?

Undertecknad är en före detta. mindre vattenägare i Hjälmaren med en i dag nästan torrlagd liten ”hamn”! Frustrerad och ledsen undrar jag vem/vilka vi rimligen kan skylla på? Är det kommunerna, kraftverken, bönderna eller rent av vår Herre? Debattens vågor har under en lång tid gått höga i olika medier, där det framkommit många synpunkter om troliga syndabockar med allsköns särintressen.

Till en början kan vi konstatera att ansvaret för regleringen av sjöns vattennivå åvilar styrelsen för Hjälmarens vattenförbund (HVF) och har gjort sedan 90-talet. De fyra större kommunerna runt sjön utser varsin representant och Sjösänkningsjordarna (Hjälmaren och Kvismaren = bönderna) samt kraftverksägarna (nedströms Hyndevad, Torshälla och Hjälmare kanal) vardera 1 representant. Totalt 6 ledamöter med var sin lika tung röst, varav en är ordförande och utses av Eskilstuna kommun.

Fyra kommunrepresentanter i styrelsen för HVF skall bevaka fler än 300 000 innevånares intressen ...

I den ibland till synes osakliga debatten, från ”hög som låg”, från media och föreningar, figurerar oftast påståendet att HVF styrs av särintressen, som i huvudsak gynnar bönderna. Är detta verkligen möjligt? I en demokratiskt framtagen styrelse med drygt 80 procent majoritet för kommunerna (fyra representanter) och kraftverksägarna, som samtliga vanligen vill ha så mycket vatten som möjligt i sjön, synes det mig fullständigt orealistiskt och otänkbart att sjösänkningsjordarnas enda representant bestämmer allt och tömmer Hjälmaren under den räta linjen med avsikt. Är det verkligen sant att så är fallet och att fem representanter kan låta sig styras av en så slår det tillbaka på kommunerna, som i sådant fall misslyckats med att få fram sakkunniga, entusiastiska och pålästa styrelsemedlemmar. Fyra kommunrepresentanter i styrelsen för HVF skall bevaka fler än 300 000 innevånares intressen, vilket borde borga för att alla fyra representanter är pålästa och verkligen på tårna i samtliga frågor och diskussioner där självklart majoritetsbeslut gäller.

Representanterna ska bevaka mångas särintressen såsom till exempel sjöfararna, yrkesfiskarna, badarna, färjor, husägare, djurlivet, företagare och faktiskt även jordbrukare. Sjösänkningsjordarna/bönderna har alltsedan den stora sjösänkningen för drygt 140 år sedan, av naturliga skäl, på många och olika vis varit engagerade i skötseln av Hjälmarens och Kvismarens vattennivåer.

Återigen, det är enklare att kölhala små och få 'särintressen' istället för att söka fram fakta.

De första 100 åren efter sjösänkningen skötte de stora delar av allt arbete kring den nya vattennivån i sjön såsom bland annat dammluckorna i Hyndevad, prickningen av farleden samt muddring i västra Hjälmaren. Muddringen gjordes cirka var tredje år, uppskattningsvis drygt ett 30-tal gånger. På 50-talet övertog staten tillfälligt (cirka 15 år) ansvaret för dessa uppgifter och därefter övergick ansvaret till Örebro kommun. Så vitt jag vet, har allt sedan 50-talet endast två tafatta muddringsförsök gjorts! Det är uppenbarligen lättare att få debatten att handla om den låga vattennivån än om utebliven muddring.

Dessutom har nuvarande HVF vid ett flertal tillfällen genom åren påpekat för alla kommunerna runt sjön nödvändigheten av moderna mätinstrument och reparationer av dammluckorna vid Hyndevad i syfte att säkrare och enklare kunna justera utsläppen. Inga kommuner har visat intresse eller vilja att finansiera sådana investeringar. Återigen, det är enklare att kölhala små och få ”särintressen” istället för att söka fram fakta. Drevet går i ortstidningar och sociala medier.

En sådan konfiskation av enskild egendom gjordes nämligen på 50-talet utan att någon ersättning utgick för förlorad vattenrätt och fiskerätt.

Allt fler i drevet vurmar högljutt för att låta staten ”ta över” Hjälmaren. Vad och hur detta skall ske är för mig oklart. Skall staten skicka någon bättre lämpad person att sköta det praktiska justerandet av dammarna vid Hyndevad eller skall staten överlåta arbetet och ansvaret på någon lokal myndighet i form av regionen, länsstyrelsen, kommunen eller något annat skötselorgan?

Är det någon, mot bakgrund av ovan sagda, som tror att det skulle bli bättre?

Kanske är tanken att ”pappa staten” bara skall finansiera upprustningen av dammarna, muddring av farleden och en ordentlig mätutrustning för mätning av flödena eller att staten till och med förväntas gå in och ta över ägandet och dispositionsrätten över hela sjön?

En sådan konfiskation av enskild egendom gjordes nämligen på 50-talet utan att någon ersättning utgick för förlorad vattenrätt och fiskerätt. Är det någon som tror att det blir en bättre och högre vattennivå, så säg!?

Avslutningsvis kan konstateras att det är sorgligt att det är så lågt vatten i sjön, vilket en felkalkylering tidigt i våras bidrog till och att vattennivån aldrig kom upp till ”räta linjen”, vilken per den 20 maj ska vara 21,95 meter över havet. I en redovisning från SMHI framgår det att den räta linjen per den 20 maj sammanlagt uppnåtts 29 gånger under 38 års tid (från 1983 till och med 2020), vilket får anses som väl godkänt. Av de 9 år som de inte lyckades komma upp till linjen var tillflödet i Svartån och Täljån, 7 av gångerna, lägre än det totala utsläppet enligt vattendomens regelverk det vill säga en omöjlig ekvation att lösa!

Jag utgår ifrån att HVF strävar efter att uppfylla vattendomens ändamål och regelverk och hade det regnat på vår och försommar så hade allt varit frid och fröjd! Vi får kanske därför skylla på vår Herre i stället för att skicka någon i fängelse.

Källor: Bl.a. Den stora sjösänkningen, del 2 från 1977 (Allan Thybel).

Fredrik Ahlgren

Stora Mellösa