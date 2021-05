Verkligheten är en bra utgångspunkt för forskning om framtiden

... till Mats Gunnarsson och Katarina Folkesson, NA 19 april.

Mats Gunnarsson och Katarina Folkesson visar i sitt inlägg att deras ståndpunkt utgår från en fundamental missuppfattning. Det finns ingen vetenskap som visar en direkt korrelation mellan koldioxid och Jordens temperatur eller havsnivå där koldioxiden skulle vara drivande. Inte nu. Inte för fyra miljoner år sedan. Historiskt har koldioxidökningarna kommit efter temperaturökningarna. ( Patrick Moore )

Vi har en måttlig klimatförändring men vi har ingen klimatkris. 900 vetenskapsmän globalt skriver under ett öppet brev till FN:s Generalsekreterare.

(https://clintel.org/world-climate-declaration/)

Klimatförändring är Jordens naturliga tillstånd. Nu en uppvärmning på ca 0,15 OC/ decennium. Helt hanterbart utan drakoniskt kostsamma åtgärder. Den pågående värmningen är bara marginellt påverkad av koldioxid. Det är främst naturliga orsaker som driver denna uppvärmning precis som tidigare uppvärmningar där fossil koldioxid inte kan ha spelat någon roll. Exempel är 1930-talet och den medeltida uppvärmningen under vikingatiden, den romerska uppvärmningen och holocent optimum.

Just nu, (i april 2021) ligger den globala temperaturen (UAH, Global Lower Atmosphere) på samma nivå som år 2000, Ingen mätbar uppvärmning under 20 år trots den ökande halten som Gunnarsson och Folkesson refererar till och som vi inte ifrågasätter. Detta bekräftar koldioxidens svaga klimatpåverkan.

Verkligheten är att för de flesta städer som nämns är den pågående landhöjningen större än havsnivåökningen.

Havsnivåerna stiger globalt med cirka 1,8 mm/år mätt mot peglar, som är fasta märken i kustlinjerna. ( https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends ) Att ett antal svenska städer kommer att dränkas är en myt odlat av klimataktivister. Här uppmanar vi att kontrollera fakta. Verkligheten är att för de flesta städer som nämns är den pågående landhöjningen större än havsnivåökningen. Havsnivån sjunker därför. Stockholm är ett bra exempel där nivån sjunker i en takt av minus 3,7 mm/år. För Malmö och Kalmar är nivåhöjningen så liten att den inte är mätbar.

Klimataktivister älskar att referera till högre värden på havsnivåökningen globalt. Ofta 3-4 mm/år och då mätt med satellit. Vi överlåter åt var och en att bedöma trovärdigheten i dessa data. Satelliter mäter från en höjd av 130 mil. En mätnoggrannhet som anges i tiondels millimeter mätt på 1,3 miljarder millimeters avstånd mot en vattenyta i ständig rörelse av vågor och tidvatten. Vi tror mer på peglarna. 1,8 mm/år är 15 cm till 2100. Om det skulle vara 4 mm/år 32 cm. Fortfarande en bra bit till 20 meter. Eller ens en meter som SMHI kör med.

Det är sant att det pågår en avsmältning av många glaciärer runt om vår glob. Den avsmältningen, liksom havsnivåökningen, inleddes på 1860-talet då den ”lilla istiden” övergick i den nu pågående uppvärmningen. Långt innan fossil koldioxid kan ha haft någon påverkan. (Jereneva et al., W. Soon, Robinson et al.). Vi upprepar, glaciäravsmältningen har inget samband med ökningen av fossil koldioxid.

Temperaturökningen 0,15 OC/decennium ger ca ytterligare en grad till år 2100. Detta är helt hanterbart utan de pågående, förödande kostsamma omställningsåtgärderna. En grad varmare skall jämföras med att skillnaden i årsmedeltemperatur mellan norr och söder i Sverige är 10 gr. Kartbilden nedan visar att i verkligheten vill de flesta bo i ett varmare klimat.

Så ja – det är viktigt att politiken styrs av en sund syn på fakta. Här redovisar vi fakta mot de påståenden som cirkulerar bland de mest alarmistiska forumen och som Gunnarsson och Folkesson fastnat för.

Jordens klimat är ett kaotiskt system som vi fortfarande vet för lite om. Det är inte så enkelt att fossilt koldioxid är den kontrollratt som ger mänskligheten makten att styra klimatet. Tvärtom pekar allt mer på att koldioxidens roll är kraftigt överdriven.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer