Vi behöver en modern armé

I NA för ett tag sedan presenterades det nya svenska försvaret. Det låter ju bra med stridsvagnar och JAS-plan. Men är det rätt tänkt? Varje land rustar sig med det senaste kriget som grund. Så har det alltid varit.

Efter första världskriget byggde Frankrike Maginotlinjen, ett dyrt försvarsverk av kanoner och befästningar i mängd utefter hela gränsen mot Tyskland När andra världskriget var i gång, körde den tyska motoriserade armén runt hela rasket och inte en kanon avlossade ett enda skott. Polen, som inte var med i första världskriget, men hade äldre erfarenheter av ofred byggde upp världens bästa kavalleri. Det nämns inte med många ord i historien.

Nåja, vad göra?

Återupprätta allmänna värnplikten direkt efter studenten, också för kvinnor. För det första för integrationen. I ”lumpen” blandas nya och gamla svenskar av alla samhällsklasser för att tillsammans lösa en uppgift. Det ger integration.

Det ska vara så lagom vapenfixerat. I stället ett civilförsvar som brandförsvar, för översvämningar, snö- och vanliga stormar, stora elavbrott och olycksfallsjukvårdare med mera. Tidigare var utförd värnplikt ett stort plus i CV:t och för statlig anställning ett måste.

Ur denna stora grupp kan sedan rekryteras folk till den befintliga yrkesarmèn. Dessutom till en armè av datahackers. För ett kommande krig blir digitalt och hackarna ska kunna nätspana, störa signaler, som styr drönare. De ska också störa navigationssatelliter.

Ska vi ha ett försvar värt namnet har vi alltså en del att göra.

Ett EMP-skydd bör också byggas. EMP betyder elektro-magnetisk-puls och en angripare som vill ta Sverige framkallar en sådan genom en kraftig kärnexplosion på hög höjd över oss. En eller två över södra delen av landet skulle då slå ut all el, all elektronik all telekommunikation eftersom vi i dag saknar skydd mot EMP-puls.

Ingen Gipen skulle starta och ingenting skulle fungera i civilsamhället. Bankkortet omöjligt, bankomater paj, ingen modern bil skulle starta, absolut ingenting i civilsamhället skulle fungera. På ICA skulle kassörskan måsta använda papper och penna för att i ljuset av en fotogenlampa räkna ut en summa kontanter för den som har.

I dag finns en del militär utrustning, som är skyddad annars ingenting.

Ska vi ha ett försvar värt namnet har vi alltså en del att göra. Lycka till.

Björn Molander

Glanshammar