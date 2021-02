Vi behöver inte fler underkända betygssteg

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en betygsutredning våren 2018, underlaget ska snart resultera i ett lagförslag. Liberalerna har varit tydliga att vi gärna ser att ämnesbetyg införs i gymnasieskolan men också att vi är öppna för kompensatorisk bedömning kring vissa betygssteg för att öka lärarnas möjligheter att göra en allsidig bedömning av elevens prestationer även om de missat enstaka moment. Det vi motsätter oss är förslag om Fx, ett nytt underkänt betygssteg. I dag är betygsskalan A-F där F är underkänt. Regeringen är medveten om att de saknar stöd för att gå fram med förslaget om Fx men har ändå remitterat ut detta. Vi uppmanar regeringen att kasta förslaget i papperskorgen.

Ingen tjänar på att kraven urvattnas eller att förväntningarna sänks.

Vi kommer inte medverka till en politik som går emot vår syn om en kunskapsskola med höga förväntningar och kunskapskrav. Socialdemokraterna har beställt förslaget om hur man ska dokumentera elevers nivå om de inte uppnår godkänt. Det konkreta förslaget är ett nytt underkänt steg. Ingen tjänar på att kraven urvattnas eller att förväntningarna sänks. Inte heller att systemet blir otydligt där underkända ändå ska få poäng. En förkrossande majoritet av remissinstanserna delar vår kritik och varnar för att det skapar otydlighet och ökad administrationsbörda. En tung invändning som vi delar är Specialpedagogiska skolmyndighetens yttrande där de varnar för att elever i behov av särskilt stöd kan komma att få sämre hjälp och sämre förutsättningar i skolan.

Liberalerna är också kritiska till de förslag som dyker upp i diskussionen kring Betygsutredningen om att ändra dagens godkändgräns. Vi vill varna för konsekvenserna av ett sådant beslut. Vi har i decennier motarbetat den kravlösa skolpolitiken, under många år framdriven av socialdemokratiska utbildningsministrar. Ett skräckexempel var när det infördes möjlighet för alla elever oavsett betyg från grundskolan att antas direkt till gymnasiet och till och med på sitt förstahandsval. Efter några år skärptes reglerna så att elever som inte hade behörighet till gymnasiet togs in på program om de bedömdes kunna läsa in de delar som saknades från grundskolan. Jag är verksam i den kommunen där Socialdemokraterna experimenterade med detta till max och fick senare i majoritetsställning ägna tiden åt att hantera effekterna av den utslagning Socialdemokraterna skapat.

Detta får aldrig lösas med sänkta kunskapskrav så att de som i dag är underkända plötsligt blir det.

Det är motiverat att justera kring kompensatorisk bedömning samt ersätta kursbetygen med ämnesbetyg. Men varken elever eller lärare tjänar på att betygssystemet i grunden görs om igen, i synnerhet inte när det berör var ribban ska vara mellan underkänt och godkänt. Grundskolans problem är kvalitet och genomströmning där över 15 procent årligen lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan. Detta får aldrig lösas med sänkta kunskapskrav så att de som i dag är underkända plötsligt blir det.

Denna skolpolitik som Socialdemokraterna återkommande lyfter har vi sett konsekvenserna av, inte minst i gymnasieskolan. Uppföljning och stöd ska ges tidigt, betyg kommer nu att kunna ges från fyran. Det specialpedagogiska stödet måste förbättras markant så också stödet för dyslektiker. Inkluderingen har blivit placering och därför driver vi nu på för inrättande av resursskolor och för att öka möjligheterna för elever med omfattande stöd att också få det i särskild undervisningsgrupp. Det är med tidig uppföljning, ordning och reda, fler behöriga lärare och bättre stöd som fler kan lämna grundskolan med tillräckliga förkunskaper.

Roger Haddad

Liberalernas skolpolitiska talesperson