Vi har alla ansvar för en minskad psykisk ohälsa!

Många drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa i vid betydelse. Samhället förändras kanske snabbare än någonsin och med dagens teknik bombarderas vi med det senaste inom allt från forskning till vad som är dagens modefluga. Nyheter om virus från Kina meddelas via en nyhetsflash, lunchträffar bestäms en halvtimme innan via Messenger och dagens till synes oändliga möjligheter att fylla livet med innehåll kan vara minst sagt bekymrande. Både för 15-åringar som ska välja inriktning till gymnasiet och för 70-åringen som efter ett långt arbetsliv börjar fundera på om livet blev som det var tänkt.

Förändringar görs inte över en natt och omprioriteringar måste ibland få ta tid innan de är på plats

Den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga är allvarlig och kanske ett av vår tids största samhällsproblem. Vi hör ständigt att fler mår dåligt, men vi har också blivit bättre på att prata om och uppmärksamma psykisk ohälsa. I dag vet vi mycket mer än för några decennier sedan om olika sjukdomar, funktionsvariationer och orsaker till depressioner och nedstämdhet.

Det är i dag inte heller alltid lika skamfyllt att må dåligt och be om hjälp. Vården gör fantastiska framsteg, personalen sliter hårt och många patienter blir hjälpta, bara de kommer fram. Redan Göran Hägglund insåg under sin tid som socialminister att vårdköernas längd måste minska och införde kömiljarden. Ofta finns dock ingen quickfix.

Våga lyssna på barnen i din närhet.

Vårdpersonalen gör oerhörda insatser och visst behövs det mer resurser. Det kan inte vara lätt att hela tiden få prioritera alldeles för hårt. Förändringar görs inte över en natt och omprioriteringar måste ibland få ta tid innan de är på plats. Samtidigt måste vi, både som patienter och politiker, fundera på om det finns andra vägar att få hjälp innan situationen gått så långt så att det behövs en kontakt inom psykiatrin. Primärvården har här ett stort ansvar, men med det sagt får vi inte glömma betydelsen av förebyggande insatser i det civila samhället. Både i skolan, föreningslivet, i familjen och faktiskt också av oss som enskilda personer. Kost, fysisk hälsa, sociala kontakter och nätverk kan i ett tidigt skede både förebygga och mota psykisk ohälsa. Eller i varje fall lindra symtomen.

Våga lyssna på barnen i din närhet. Ge tid. Lyssna. Lita på dina kunskaper som medmänniska, oavsett om du är förälder eller möter barnet i något annat sammanhang. Att växa och utvecklas gör ibland ont.

Vi politiker har självklart ett ansvar att fördela de knappa resurser som finns. Men som föräldrar, fritidsledare, lärare och medmänniskor har vi alla ett ansvar för att våra unga ska må bättre!

Malin Silén

Kristdemokraterna, ledamot i beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel