Vi har värre problem än pandemin

De som hörs och syns hittills i debatten är de som tycker att pandemin är den värsta katastrofen just nu. Perspektiv saknas. Hur många har till exempel dött i krig och svält och sjukdomar (till exempel malaria) under 2020? Hur många har supit, knarkat och ätit ihjäl sig under 2020? I Sverige har cirka en promille dött i covid hittills. Av dessa som dött är det sannolikt fler som ändå inte skulle ha levat så många år till (på grund av ålder och sjukdomar).

Svar ja, det är sorgligt att alla dessa har avlidit. Men jag tycker också det är sorgligt med alla som blivit arbetslösa på grund av politikers nedstängningar och åtgärder. Människor förlorar sitt livsverk. Kanske sin framtidstro. Jag bryr mig på det sättet att jag tänker vaccinera mig. Men i övrigt har jag också slutat lyssna. Det finns ett liv att leva, trots allt.

”Inte precis digerdöden”

