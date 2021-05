”Vi kanske har varit naiva” • Politikerna: Därför brottas Vivalla fortfarande med kriminaliteten

I Vivalla bor i dag någonstans mellan 6000 och 7000 tusen örebroare. Av dem är 2500 barn, som borde ha den självklara friheten att kunna gå hem från skolan eller leka ute på gården utan risk att bli beskjuten.

Men det är ju ingenting som de som står bakom brottsligheten i området bryr sig om. Istället skapar de en otrygghet som Örebros politiker ännu inte har lyckats lösa.

– Vi har övervakningskameror i centrum och det finns trygghetsvärdar, säger John Johansson och nämner också flera aktiviteter som vänder sig till områdets ungdomar: lovaktiviteter och den digitala verkstaden Trainstation.

Dessutom ska det snart finnas en handlingsplan mot brotten, och ett statsbidrag på tio miljoner kronor att fördela mellan utsatta stadsdelar i Örebro.

– Och i en del av våra områden, ses inte socialtjänsten som en stödjande organisation utan istället som en myndighet som kommer och tar barnen. Nu jobbar vi med att besöka skolor, dagis för att ändra synen på det, säger han.

Vivalla är även på andra sätt ett utsatt område. Kommunens egen statiskt över arbetslösheten för tiden innan pandemin, visar till exempel att arbetslösheten i området är nästan tre gånger så hög som i resten av Örebro. Och det i sin tur leder förstås till en mycket längre inkomst i området än i resten av kommunen.

Man kan ju tycka att det är konstigt att det finns såna skillnader i en socialdemokratiskt styrd kommun?

– Det klart att situationen i våra utsatta områden är ett nationellt misslyckande, säger John Johansson.

– Men tittar man på Vivallas totala situation så har det blivit bättre, polisen har till och med sagt att det nog inte dröjer så länge innan man kan ta bort området från listan över särskilt utsatta områden, säger han.

Men. Det stora problemet är ändå segregationen, både i skolan och på bostadsmarknaden menar han. Den som leder till de stora skillnaderna som kommunens statistik visar på.

– Och vi har nog varit lite naiva. Vi trodde att de som har kommit till Sverige, skulle komma in i samhället av sig själva - men det har dröjt för länge. Nu sätter vi in de åtgärder vi kanske skulle satt in redan tidigare, säger han.

Och där får han medhåll av oppositionens Karolina Wallström - Liberalernas kommunalråd.

– Man måste jobba långsiktigt med det här, att motverka segregation men också att parallellsamhällen bildas, säger hon.

Därför vill hon göra det lättare för människor att lämna Vivalla, både på kort och lång tid.

– Jag är inte så förtjust i att man flyttar in aktiviteter i Vivalla, jag vill hellre att folk hittar därifrån, att de vidgar sina vyer och rör sig över hela Örebro, säger hon.

– Men jag vill också att man ska kunna jobba sig uppåt och kunna flytta därifrån - därför är det så viktigt att få ut framför allt unga människor i arbete. Det minskar brotten i sig, men gör också att man kan bli mindre beroende av bidrag och vi kan få en större omflyttning, säger hon.