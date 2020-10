Vi lyfter studie- och yrkesvägledning i våd budget

I Nerikes Allehanda den 16 oktober kunder vi läsa om hur Liberalerna talade sig varma om studie och yrkesvägledning, samtidigt som de riktade sin udd mot oss i KD, S och C. Kanske Liberalerna inte läst vår budget för 2021? Där lyfter vi fram just studie-och yrkesvägledningen som en av de tydligaste inriktningarna för just 2021.

Att få möta en studie- och yrkesvägledare med rätt kompetens inför ett så viktigt beslut som val av gymnasieprogram eller universitetsutbildning är oerhört angeläget. Det är beslut som på ett mycket konkret sätt påverkar elevernas framtid, beslut som för vissa vållar stress och oro. Vi är övertygade om att professionell vägledning hjälper eleverna att bättre navigera och minskar riskerna för felval.

Mycket är bra i dag, men mycket kan också bli bättre. I vår budget tydliggör vi vår inriktning, där vi ger uppdrag om att strukturera arbetet med studie-och yrkesvägledning för att stärka arbetssätt, kompetens, jämlikhet och samarbete mellan skolor. Inom den kommunala gymnasieskolan har man tagit fram en handlingsplan för studie- och yrkesvägledning som är tänkt att tydliggöra hur man ska jobba och samarbeta framåt. Det tycker vi är positivt och därför kommer ett liknande arbete färdigställs även på grundskolenivå. Förhoppningen är att det också kommer konkretisera de nationella målen.

Under 2019 lades en utredning fram, ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle”, vilken också skickats ut på remiss till olika instanser. ​Denna utredning föreslår ett paket med åtgärder för att bland annat förtydliga elevens tillgång till individuell karriärvägledning och göra framtidsval som ämne obligatoriskt i grundskolan. Däremot slår den inte fast några nationella riktlinjer för antalet elever varje studie- och yrkesvägledare ska vägleda eller hur behovet av studie- och yrkesvägledare ska mötas.

Dagens brist på studie- och yrkesvägledare handlar inte om yrkets attraktionskraft utan bristen på utbildningsvägar. I dag är det tre sökande till varje plats, samtidigt som bristen på utbildade studie- och yrkesvägledare är stor. Att nå full behörighet är därför en utmaning för kommunen. Det betyder inte på något sätt att vi har gett efter för omständigheterna. Utifrån tidigare nämnda budgetskrivning så vill vi stärka kompetensen och aktivt arbeta för att förbättra behörigheten.

Vi vill ge goda förutsättningar för elever i Örebro att göra välinformerade val. Kursen från vår sida är tydligt utstakad och vi tror att kommande förändringar kommer att leda till en än bättre studie-och yrkesvägledning.

Marlene Jörhag

Kristdemokraterna, ordförande programnämnd Barn och utbildning

Jessica Ekerbring

Socialdemokraterna, vice ordförande programnämnd Barn och utbildning

Elisabeth Malmqvist

Centerpartiet, presidieledamot programnämnd Barn och utbildning