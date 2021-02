Örebromoderaternas förslag om att starta ett Narkotikateam i Örebro kommun väcker debatt. Både Vänsterpartiet (28/1) och Miljöpartiet (27/1) angriper vårt förslag utan att ens vilja förstå innebörden av ett narkotikateam. Vi i Örebromoderaterna köper inte de båda partiernas oförmåga att angripa narkotikaproblematiken ur ett större perspektiv. Speciellt inte när deras trångsynthet leder till allas otrygghet.

Ett Narkotikateam är som Lars Ströman, NA:s politiska redaktör, mycket riktigt uttryckte det själv inget hokuspokus. Bara göra det som rikspolitiker från alla partier gärna talar om under sina högtidstal, ingrip så tidigt som möjligt.

Vårt Narkotikateam handlar om ett systematiskt arbetssätt från förebyggande arbete till hårdare tag samt allt som är där emellan på en och samma gång. Vi vill skapa ett team med tydligt fokus och personer som får ansvar och befogenhet att stoppa den negativa utvecklingen. Vi vill täppa igen luckorna i systemet. Vi vill stänga tillväxten i kriminaliteten som drivs av knarkhandeln.

Pensionärer ska inte behöva uppmanas att gå i grupp på grund av rånrisken och man ska kunna bära en ny jacka utan att någon själ den

Våra idéer bygger bland annat på mina egna erfarenheter från tiden då jag utbildade mig till polis och verkade i yrket under tio år. Jag fick se hur utanförskapet påverkade barn och ungdomar, dem som har det riktigt svårt och deras livsval. Det är dags att göra skillnad och bra politik gör skillnad.

De extra skatteintäkter som beräknas komma in under året vill vi ge tillbaka till Örebroarna genom uppstarten av Narkotikateam. Pensionärer ska inte behöva uppmanas att gå i grupp på grund av rånrisken och man ska kunna bära en ny jacka utan att någon själ den. Och inte minst, barn och ungdomar ska inte behöva dras in i grov kriminalitet.

Örebromoderaterna ser människorna bakom de mängderna av orosanmälningar från vänner, släktingar och föräldrar som görs utan att något händer. Vi vill göra något mer åt saken än att bara prata om problemet i en debatt och skylla på andra. Den negativa utvecklingen talar sitt tydliga språk med rån, mord, stölder och våldtäkter där narkotikahandel och narkotikamissbruk är själva motorn. Hade systemet fungerat hade vi inte haft allvarliga brister. Det är sorgligt att såväl de rödgröna som hela den politiska ledningen för Örebro kommun står handfallna.

Narkotikateam är en del av lösningen.

Anders Åhrlin

oppositionsråd Örebromoderaterna