Vikers kulturvecka: Invigning i hyttruin satte punkt för tolv års renoveringar

Årliga kulturveckan i Viker, som startade i fredags, bjuder som vanligt på alltifrån veteranbilsträff, gruvvandring, spelmansträff – och på tisdagen invigning av den renoverade rostugnen i Skrekarhyttans hyttruin. Den gamla rostugnen har under sommaren utrustats med tak och förvandlats till "paviljong".

– Innan stod det stora buskar där, det var som en jättestor blomkruka. Nu ska det bli fika och uppträdanden där istället, säger Bo Eckhardt, som ingår i Vikers hembygdsförenings hyttgrupp, som ansvarar för skötseln av hyttruinen.

Tisdagens evenemang började med guidning i hyttruinen, följt av fika och uppträdande av hyttgruppen vid den renoverade rostugnen.

– Det kom folk och vi är nöjda. Invigningen känns som en markör att det hänt något här, säger Bo Eckhardt.

Ruinerna är rester av den tredje och sista hyttan i Skrekarhyttan, som var i gång i ungefär 400 år innan driften upphörde helt 1918. Hyttan revs sedan på 1920-talet och blev med tiden övergiven. Så när hyttgruppen för tolv år sedan inledde sitt arbete var hela området igenvuxet med buskar och träd och masugnens ytterväggar var fallfärdiga.

– Det är tusentals timmar nedlagt här och vi känner skaparglädje när vi ser resultatet, säger Bo Eckhardt.

Återstående programpunkter under Vikers kulturvecka är nu först i Dalkarlsberg där det under torsdagen blir öppen trädgård hos byborna John och Anna med samling vid smedjan klockan 14. Cafét är öppet klockan 13-17 i smedjan, som på samma plats och tider under fredagen sen utökas med glasskafé. Klockan 14 på fredag inbjuds även i smedjan till Sånger från Bergslagen med lokala musiker.

På den avslutande dagen, lördagen, uppmärksammas att Vikers kyrka firar 150-års jubileum. Detta görs dels med en utställning i kyrkan, dels även med en bildvisning med Åke Mossberg med start klockan 17, dit det är förköp av biljetter och först till kvarn som gäller. Endast ett fåtal biljetter fanns kvar i början av veckan.

Även utanför kyrkan sker det saker på lördag, med en veteranfordonsträff klockan 14-16, våffelcafé och klockan 16 Rock and roll med Karlskogalivebandet Boogely Boys.