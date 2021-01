Vikings har betytt allt för svenska skådespelaren: ”Ska få en Oscar innan jag fyller 25”

Alicia Agneson är hemma på familjegården i Barva öster om Eskilstuna och gör intervjun per telefon en gråmulen decemberdag – långt ifrån hektiska inspelningar och storstadslivet i London, där hon bott de senaste nio åren.

Det var just med rollen som slavkvinnan Frejdis i HBO-succén "Vikings" som hon fick sitt genombrott. I den sjätte och sista säsongen av det påkostade historiska dramat som får premiär den 30 december gör hon en annan roll, som prinsessan Katia.

– Det var gripande att spela in slutet. "Vikings" har betytt allt för mig, det har speedat upp min karriär. När jag kom dit visste jag inte ens vad en kameravinkel var och så fick jag jobba med världens bästa team.

I början av det nya året ska hon tillbaka till Litauen där inspelningarna av Netflix-serien "Clark" påbörjades under hösten. Alicia Agneson får inte säga vilken roll hon spelar i dramat om den ökände brottslingens liv. Men hon är glad att hon tackade ja till att vara med när regissören Jonas Åkerlund ringde.

– Först var jag tveksam. Men jag pratade med honom och läste manuset som är briljant, och så kände jag att min karaktär är spännande och invecklad, hon har en lång resa.

Trots coronapandemin har inspelningarna kunnat komma i gång, men än finns inget premiärdatum. För Alicia Agneson är det första gången hon jobbar på sitt modersmål.

– Det är konstigt att filma på svenska när jag annars lever och jobbar på engelska. Jag måste fundera på om det är en fråga eller ett statement jag läser. Och ibland blir melodin fel. Det är pinsamt när det är mitt modersmål men så är det när man har lärt sig något på ett annat språk från början.

Manuset till "Clark" är baserat på Clark Olofssons självbiografi "Vafan var det som hände" och huvudrollen spelas av Bill Skarsgård. Även bland andra Adam Lundgren, Hanna Björn och Björn Gustafsson medverkar. Men för Alicia Agneson var det framförallt Jonas Åkerlund som lockade.

– Jag har alltid älskat det han gör, det är väldigt annorlunda och osvenskt. Jag har inte velat jobba i Sverige tidigare, diskbänksdrama intresserar inte mig, säger hon och fortsätter:

– Jag gillar coola, udda och stora grejer. Jag tror att det här kommer att bli en riktig "håll käften"-serie!

När Alicia Agneson inte filmar så arbetar hon med sitt sidoprojekt som ambassadör för välgörenhetsorganisationen Hope for Justice, som hon planerar att resa med till Uganda nästa år. Och så filar hon också på ett eget filmprojekt där hon varit med från början vad gäller idé och manus. Men precis som kring rollen i "Clark" är hon förtegen.

– Jag har några riktigt bra killar jag jobbar med. Tyvärr står det still just nu. Men vi får se, ska man göra något ska man göra det stort och bra.

Vad önskar du dig av 2021?

– Nu låter jag nog lite som Miss World eller nåt men jag hoppas att saker lugnar ned sig och att vi ska ta oss igenom pandemin och kunna jobba och leva normalt igen. Sen har jag ju sagt att jag ska få en Oscar innan jag fyller 25, haha, men det är väl okej att skjuta upp ett år nu va, till 2022? Annars får jag väl köpa en fransk bulldogg och döpa den till Oscar.

Fakta: Alicia Agneson

Född 1996 och uppvuxen på familjens gård i Brava utanför Eskilstuna.

Flyttade till London när hon var 15 år för att satsa på skådespelarkarriären. Rollen som Frejdis i "Vikings" blev hennes internationella genombrott, sammanlagt har hon medverkat i fyra säsonger av serien. Under 2019 spelade hon Agent Simmonds i filmen "The courier" och Eva i filmen "Little kingdom".

Under 2020 har hon varit aktuell med filmen "The obscure life of the grand duke of Corsica", där hon spelar mot Timothy Spall och Peter Stormare.

Nu arbetar hon med Netflix-serien "Clark" om brottslingen Clark Olofssons liv i sällskap med bland andra Bill Skarsgård, Björn Gustafsson, Adam Lundgren och Hanna Björn. Jonas Åkerlund regisserar och är även en av manusförfattarna.

Aktuell som prinsessan Katia i sista säsongen av "Vikings".

Fakta: "Vikings"

"Vikings" började sändas 2013, handlingen kretsar kring Ragnar Lodbrok (i serien Ragnar Lothbrok), hans vän Floke och sköldmön Lagerda under vikingatiden i norra Europa. Svenske Gustaf Skarsgård har spelar Floke under sex säsonger och Johan Renck har regisserat flera avsnitt av serien.

Den sjätte och sista säsongen har premiär den 30/12 på HBO.

"Vikings" är HBO:s mest sedda serie 2020.

Serien är skapad av Michael Hirst som bland annat också står bakom den Oscarsbelönade filmen "Elizabeth" och den Emmy- och Golden Globe-belönade serien "The Tudors".

Sally Henriksson/TT