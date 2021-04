Viktiga beskeden för Lillån – målvaktsstjärnan och snipern stannar: ”Spelare som attraherat intresse runtom i landet”

Lillån fortsätter att få viktiga pusselbitar på plats till kommande säsong. Häromdagen blev det klart att succétränaren Marcus Saarväli fortsätter och nu har man gjort klart med två viktiga förlängningar.

Först presenterade man målvakten Jonas Hammarström på sitt Instagramkonto under onsdagen. 28-åringen kommer därmed gå in i sin åttonde säsong med laget och kanske med sin bästa i ryggen. Under säsongen var han nämligen näst bäst i serien med sina 79,60 räddningsprocent.

– Det är otroligt kul att kunna knyta upp ännu en spelare som attraherat intresse runtom i landet. Det visar att vi står oss starka och att spelartruppen är med oss på den resan vi börjat på. Jonas kommer från en stark säsong och vi litar fullt ut på att han har det som krävs för att vakta målet när vi fortsätter ta steg framåt, säger sportchefen Jens Karlsson.

Men man var alltså inte färdiga där. Dagen därpå tillkännagavs att forwarden Carl Harryson skrivit på ett nytt tvåårskontrakt och det gör att även han går in på sin åttonde säsong med laget.

– Han har varit hos oss en längre period nu och har varje år utvecklats till att i dag vara en bärande nyckelspelare. Han är en som vi kan lita på tar stort ansvar och som alltid gör sitt yttersta för laget. Han kommer att bli extremt viktig för oss i framtiden.

24-årige Harryson hade något av en genombrottssäsong under 2019/20 när han svarade för hela 39 (21+18) poäng. Under vintern gick det något trögare poängmässigt, men Harryson noterades ändå för 20 (11+9) poäng på 19 matcher.

Lillåns truppbygge 2021/22

Målvakter: Jonas Hammarström, David Söderqvist.

Backar: Sebastian Graff (kontrakt över 2023/24), Isac Hjelm, Carl Lejervik, Simon Möller, Max Norstedt, Erik Olsson Wennlöf (kontrakt över 2023/24).

Forwards: Vincent Asplund, Filip Gillberg, Carl Harryson (kontrakt över 2022/23), Aron Ohlsson (kontrakt över 2022/23), Axel Rutström, Martin Rönnklint, Lucas Sjögren.

Utgående kontrakt: Emil Johannes, målvakt, Victor Ström, back, Lukas Asplund, forward, Alexander Blomberg, do, Per Holmblad, do, Jakob Karlsson, do, Oskar Löwdahl, do, Suad Sofovic, do, Calle Widmark, do.

Klara förluster: Jesper Karlsson (back, ÖSK Innebandy).