Viktigt att ge stöd till näringslivet i krisen

...till insändaren ”Förvånande fördelar för uteserveringar”, NA 4 september.

Under våren och sommaren drabbades näringslivet hårt av effekterna av Coronapandemin. Flera näringsidkare visade på bristande inkomster på den nivån att de inte visste hur de skulle kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. För Örebro kommun är det viktigt att säkerställa en levande och attraktiv stadsmiljö och kulturliv, precis som det är viktigt att hela kommunen skall leva. Om flera näringsidkare måste stänga sina verksamheter innebär det förutom en öde stadsmiljö även att flera människor förlorar sin anställning och att flera hamnar i arbetslöshet.

Därför presenterade Örebro kommun under våren ett åtgärdspaket för att hjälpa olika näringsidkare under denna kris. Det handlade bland annat om hyressubventioner för lokalhyror för näringsidkare i till exempel Wadköping vilket har ett högt kulturellt värde. Ett annat exempel var att möjliggöra kostnadslättnader för restauranger i form av justering avseende avgifter på markupplåtelse. Intäkter för markupplåtelse skiljer sig från hyresintäkter då de inte är kopplade till avtal. Verksamheterna kan välja att inte ta den allmänna platsmarken i anspråk och på så vis undvika kostnaden. Om de däremot tar platsmarken i anspråk är det en möjlighet för många verksamheter att utöka sin verksamhet, exempelvis via uteserveringar.

För vissa var det möjligheten till att överhuvudtaget kunna bedriva sin verksamhet och försäljning, via torghandel eller liknande. Därför kan det skäl för att reducera denna avgift för verksamheterna under en period. Örebro kommun har möjlighet till att inte ta ut någon avgift alls för markupplåtelse, men den vägen har kommunen inte valt i sitt förslag. Örebro kommun ansvarar för att den mark som alla örebroare äger tillsammans också ger nytta till alla örebroare. Förslaget om justeringar av avgifter för markupplåtelse kommer att behandlas av kommunfullmäktige i september.

Lokalhyressubventionerna för utsatta branscher möjliggjordes genom statliga beslut. Syftet var att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Örebro kommun har följt de instruktioner och regler som framtagits på riksnivå och har erbjudit åtgärder inom det område som kommunen har rådighet över.

Kenneth Handberg (S)

kommunstyrelsens ordförande

Per-Åke Sörman (C)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande