Viktigt att öppna för fysisk aktivitet

I början av november skrev jag en insändare till NA om vikten av fysisk aktivitet och det faktum att alla inte har möjligheten att ”sticka ut och springa” eller ens gå en rask promenad. Intressant nog kom WHO kort därefter, den 25 november, med en rapport om hur fysisk aktivitet minskar, inte bara risken för så kallade välfärdssjukdomar, utan även oro och depression samt ökar kreativt tänkande och välbefinnande. Man beräknar att mer än 80% av världens vuxna befolkning är otillräckligt fysiskt aktiv, vilket ju är skrämmande siffror. I NA den 27 december lyfter företrädare för Friskis och Svettis åter denna fråga som ytterst väsentlig, särskilt under rådande pandemi.

Vart vill jag komma? Jo, öppna upp möjligheterna för människor att röra på sig! ”All rörelse räknas”, enligt WHO-rapporten. Men alla måste ges möjlighet till detta utifrån sina egna förutsättningar. Det åstadkoms inte genom att under långa tider stänga alla simhallar, gym och idrottsanläggningar. Kan mataffärer och apotek hålla öppet så kan väl även människor under kontrollerade former erbjudas bassängträning och gymträning? Inför bokningssystem. Sätt vakter i dörren även till simhallarna för att undvika att det blir för många som tränar samtidigt. Att få möjlighet till rörelse borde vara lika viktigt som att äta och införskaffa medicin (det senare kanske kan reduceras om mängden fysisk aktivitet ökar). Var är det kreativa tänkandet kring detta? Eller har det redan fått sig en törn av pandemi och avsaknad av fysisk aktivitet?

Åsa Wickberg

Örebro