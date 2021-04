Vildis och Majsan får nya hem – tack vare projekt Djuränklingar: ”Att adoptera ett husdjur är en bra lösning på många sätt”

Enligt SCB:s statistik avled runt 92 000 personer i Sverige varje år under 2000-talet, och bland dessa fanns många som efterlämnade ett eller flera sällskapsdjur. För att hitta nya hem åt dessa inleddes projekt Djuränklingar – ett prisat samarbete mellan begravningsbyrån Fonus och Djurskyddet Sverige, som sedan starten kunnat hjälpa många djur undan avlivning.

– Jag har ingen exakt siffra, men totalt i Sverige handlar det om tusentals djuränklingar som blivit förmedlade. Det är allt från katter och hundar men kan vara guldfiskar och allt möjligt.

Det säger Peter Andersson, som är kundområdeschef på Fonus i Örebro och Bergslagen. Han berättar vidare att man här i länet bland annat samarbetar med föreningen Vilsna tassar i Hällefors, som är en del av riksorganisationen Djurskyddet Sverige.

En titt på Fonus webbsida visar djur som inom projekt Djuränklingar behöver nya hem, och bland dessa hittar vi katterna Vildis och Majsan som i väntan på en bra lösning får bo i var sitt jourhem kopplade till Vilsna tassar i Hällefors.

Peter Andersson konstaterar att projekt Djuränklingar fått ännu en inriktning så här under pandemin. Under 2020 steg dödssiffran i Sverige från runt 92 000 avlidna till 98 124, och fler än vanligt har mist en partner. Dessutom är ensamheten just nu extra stor i karantänen, och efterfrågan på husdjur har ökat. Därför har Fonus breddat sitt samarbete med Djurskyddet till att gälla fler hemlösa djur än bara djuränklingar.

– Att adoptera ett husdjur är en bra lösning på många sätt, säger Peter Andersson men poängterar att man först måste tänka igenom sitt beslut noga:

– Man måste vara beredd att ta hand om djuret i många år, även efter pandemin.

Han får medhåll av Viktoria Carlsson, som är en av eldsjälarna i den ideella föreningen Vilsna tassar i Hällefors.

– Är det en ung katt man adopterar kan det handla om 20 år man binder upp sig på. Det måste man vara medveten om. Man måste också ha råd med de kostnader det medför i form av försäkring, mat och leksaker. En del kanske tänker att "en katt klarar sig alltid, det är väl bara att släppa ut den". Men en katt måste skötas om ordentligt.

Hon är glad över det utökade samarbetet med Fonus:

– En katt är ett fantastiskt sällskap, och det finns ingen bättre tröst än att få stryka över en varm kattpäls när man är ledsen.

Hon tar det senaste exemplet på ett lyckat avslut. För hittekatten Vildis, som under en tid legat ute på Fonus webbsida, har nu fått ett hem:

– Visst ja! Jag måste kontakta Fonus och be dem plocka bort henne, för hon har precis blivit adopterad. Men katten Majsan ligger kvar på Fonus webbsida – och så har vi en Maja på ingång där också.