Vilka ska åka med bussen i framtiden?

Blir heligt ilsken när jag läser artikel att de nya bussarna ska få fler att åka buss. Vilka menar ni?

Den yngre generationen och bara de som behöver buss morgon och kväll. Ni tar bort tre timmars regeln. Ni drar in turer på landet och lägger ner linjer, hållplatser. Tar bort flexlinjen. Nästan alla bussar till resecentrum. Allt detta påverkar många äldre.

Pandemin kommer inte vara i all oändlighet men ni vill väl att alla äldre ska fortsätta att sitta i sina lägenheter eller bara gå i närområdet. När man drar in linjer som exempelvis 68 :an, flexlinjen och tar bort hållplatser i centrum så blir det inte lätt för de som bor i Örebro. Jag hoppas att det ska bli möjligt att som äldre kunna besöka monumentet kulturkvarteret eller? Om man tar bussen till centrum för att handla, ska man åka till resecentrum, gå till exempelvis Vågen och sedan gå tillbaka till resecentrum eller kommer det finnas någon gratisbuss som åker emellan?

Jag har varit en flitig bussresenär i flera år. Alltid valt bussen framför bilen. När tre timmars regeln togs bort så bytte jag bussen mot bilen redan innan pandemin. Behöver bilen för att ta mig dit där inga bussar går exempelvis skogen, vänners stugor med mera. Marieberg blev vinnare här istället för centrum.

Jag åker buss i andra regioner när jag besöker vänner. En del har bra pensionärspriser. Lär er av dessa. Inför nästa val kära partier. Vilka satsar även på den äldre generationen? Ni snackar så mycket men när ni röstar så blir verkligheten en annan.

”70 plus”

Örebro