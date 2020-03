Vill du driva unikt tågkafé – här har du chansen: ”Gott hopp att hitta någon”

Det har visat sig vara tufft att hitta en entreprenör som vill driva Pershyttans Tågcafé i sommar.

– Men jag har fortfarande gott hopp att vi kan hitta nån som vill driva kaféet, det skulle till exempel vara en ungdom, förklarar Cecilia Lundkvist Sundin, Nora kommuns näringslivsutvecklare.

Det rör sig i första hand om sex veckor, under guidetiden från juli och in i halva augusti. Men det går också bra att driva kaféet under en längre period i sommar för den som vill, förklarar hon.

– Den som är intresserad får gärna mejla eller ringa mig på 070-320 47 00, och det är jättebra att göra det så snart som möjligt, säger Cecilia, som bland annat också lagt ut en annons om det på annonssajten Blocket.

Det är stiftelsen NJOV (Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg) som äger och hyr ut kaféet. Om stiftelsen inte lyckas hitta en entreprenör så finns risken att det inte blir något tågkafé i Pershyttan i sommar.

– Ja, det är ett bekymmer, stiftelsen kan inte driva kafee´t själv, förklarar hon.

Det brukar vara tusentals besökare i Pershyttan varje sommar. De två restaurangvagnarna klarar av att ta emot en busslast cirka 45 platser. Förutom vagnarna finns det bord och kaféplatser utomhus om vädret tillåter.

– Sen tror jag att det kan bli ännu mer attraktivt när vi får lekplatsen klar, och att det blir en mycket längre säsong. Nu väntar vi bara på startbesked från Samhällsbyggnad Bergslagen.