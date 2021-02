Vill vi verkligen ha kärnvapen?

Året var 1969. Svenska folket, inklusive många kända namn inom vetenskap, konst och kultur (Sara Lidman, Bror Hjort med flera) samlades i många kommuner för att höja sina röster och opponera mot det märkliga riksdagsförslaget att tillverka en egen, svensk atombomb. Och det lönade sig. Folket tillsammans med fredvänliga politiker och experter vann – det horribla förslaget lades ner.

I dag, 2021, står vi åter inför ett viktigt val, denna gång gällande FN - förslaget TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapens) – den viktiga resolutionen att förbjuda tillverkning och användande av atomvapen. Förslaget har antagits av 56 länder men Sverige, och övriga nordiska länders regeringar har ännu inte godkänt detta viktiga fredsverktyg. TPNW resolutionen har nu trätt i kraft men påtryckningarna på länder som inte vill ansluta sig fortsätter.

Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning anordnade ett webbseminarium 27 januari med syfte att fortsätta uppmana Sveriges och övriga nordiska länder och deras regeringar att ansluta sig.

Skam vore om vårt land med ett folk som alltid velat gynna freden nu inte tar steget att ratificera den viktiga resolutionen mot det mest destruktiva av alla krigsvapen – kärnvapnet. Alla minns vi ju med sorg katastroferna i Hiroshima och Nagasaki 1943.

Marianne Freyne-Lindhagen

för Styrelsen för Svenska Freds i Örebro