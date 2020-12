Vinterspår 2021 ställs in: ”Med sorg i hjärtat som vi tvingas ställa in”

Kulturevenemanget Vinterspår ställs in nästa år. Detta på grund av corona-pandemin och de nya nationella riktlinjerna.

– Det är med sorg i hjärtat som vi blir tvungna att meddela att Vinterspår 2021 ställs in. Det går inte att arrangera ett sånt evenemang under rådande förhållanden, säger Sara Sporre, kultursekreterare i Lindesbergs kommun, i ett pressmeddelande.