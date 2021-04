Visade upp sig på lån – nu skriver Kumla Hockey kontrakt med talangen: ”Styrkan i sitt offensiva spel”

Från början är David Harryson, 19, från Kumla. Men hockeymässigt har han Örebros juniorlag. Efter en kort sejour i Hallsberg hamnade han sedan i Karlskronas J20-lag förra säsongen.

Men den säsongen pausades och då lånades han in av Kumla Hockey. Där gjorde han totalt 23 matcher inklusive kval och facit för forwarden blev ett mål och två assist.

Nu står det också klart att han imponerade tillräckligt för att klubben skulle vilja göra övergången permanent. Under onsdagskvällen presenterades nämligen Harrysson som den första utespelaren under kontrakt till nästa säsong.

"En talangfull och kvick forward som växte in i seniorhockeyn mer och mer för varje match han spelade. Han har styrkan i sitt offensiva spel och vi hoppas han kommer kunna bidra där kommande vinter", skriver klubben på sitt Instagramkonto.

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (ny från Örebro Hockey J20).

Backar: –.

Forwards: David Harrysson (ny från Karlskrona J20).

Utgående kontrakt: Hampus Dahlqvist, back, Jakob Johansson, do, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Oliver Arle Östergren, forward, Edvin Ekström, do, Oscar Haglund, do, Isak Jonsson, do, Valter Lederud, do, Daniel Lindberg, do, Mikael Lindberg, do, Linus Lundberg, do, Victor Sand, do, Joakim Stjern Svensson, do, Oscar Svanborg, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Hampus Rönning (back, Örebro), Jakub Zurek (back, Oskarshamn), Oscar Geschwind (forward, Örebro).

Klara förluster: Jonatan Fornbrant (målvakt, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Dennis Walette (forward, Skara).