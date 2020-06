Visst får 70-plussare bada i Vivalla

till ”Diskriminerande badförbud” skrivet av ”Vivallabo”, NA 12 juni.

Vi har inget sådant förbud mot 70+:are på Vivallabadet! Det är tråkigt att du fått den uppfattningen, och vi skulle bli glada om du ville höra av dig till oss för att reda ut detta, som jag tänker måste bygga på ett missförstånd.

Öppettiderna är anpassade efter simskolorna där så många är anmälda i år att vi inte anser att vi kan ha öppet för allmänheten under förmiddagarna. Det gäller alla, och inte bara 70+. Öppettider för allmänheten är alltså 13-20 på vardagar, och 9-20 på helger. Du och andra 70+ är välkomna på dessa tider, liksom andra åldersgrupper. Vi har tyvärr inte möjlighet att hålla öppet på andra tider.

Angående din önskan att vi ska hålla öppet för äldre före kl 9 ska jag ta upp med ansvariga för driften av badet. Kan inte svara på om det är möjligt men vi får överväga detta.

Du skrev också om att få komma in och sola då simskolorna pågår. Det är helt ok, vi har alltid några besökare som kommer in för att sola, och ingen åldersgräns där heller.

Skriv gärna till [email protected] eller ring 019-254097 och lämna ditt telefonnummer, så ska jag personligen höra av mig till dig, så får vi reda ut vad som blivit tokigt.

Kia Meijer

Vivallabadet