Visst kan du festa i helgen – trots förbudet mot folksamlingar: ”Som om vi är med i en dålig B-film”

– I vanliga fall kan vi ju ta emot 870 personer i lokalerna, men nu får vi vara max 500 personer på krogen inklusive personal, säger han.

– Dessutom är det flera artister som ställer in sina turnéer i och med det här. Jirel skulle ha kommit redan i morgon men ställer in. Tjuvjakt och Smash into pieces skjuter upp till senare, säger han.

Och besluten om att hålla öppet trots det nya förbudet tycks lika spridda på stans alla nattklubbarna, som bubblorna i ett glas mousserande vin.

Eller öl.

– Nu har ju det här beskedet kommit, och då är det ju bara att förhålla sig till det, säger Kimmo Kirvesmäki, marknadschef på Lawekagruppen, som har flera krogar i stan: Strömpis, Frimis salonger, Pitchers och Prison Island.

– Jag tycker det är bra att det är ett krav, och inte en rekommendation. Då är det inte upp till oss att fundera, säger han.

Däremot har inte heller han funderat på att stänga igen sina ställen på grund av det nya viruset.

– Vi går inte händelserna i förväg utan litar på expertisen, säger han.

– Men det är ju en helt ny situation för oss, superkonstig. Hela situationen känns ju som att vi är med i en dålig B-film, säger han om coronavirusets spridning över världen.

Satin är den nattklubb som påverkas minst av det nya beslutet. I vanliga fall kan krogen ta emot 600 gäster, så där kommer inte begränsningen märkas lika mycket.

– Så det blir egentligen inte så stor skillnad hos oss, säger Ibbe Cogo, krögare på Satin.

– Men däremot får personalen välja om de vill jobba eller inte - men alla frågar bara om vi ska ha öppet eller inte, säger han.

Även Makeriet håller öppet i helgen. Med begränsat gästinsläpp förstås, och lördagens spelning med Andreas Aleman Band är inställd. Och så är det bara lokala DJ:s på plats.

– De andra hade varit utomlands och spelat, och då har vi valt att inte köra på med dem, säger Helen Widlund som är en av ägarna till Makeriet.

Även kåren vid Örebro Universitet kommer att hålla öppet. Men förutom att begränsa antal gäster kommer de säga nej till alla gäster som inte går på skolan.

– Än så länge finns det ingen corona på vårt universitet, då vill inte vi bidra till att släppa in det hos oss, säger Otto Hietanen, som är eventansvarig vid studentkåren.