Vitor Gazimbas tvärsäkra besked om ÖSK-jobbet: ”Hundra procent” • Talar ut om varma förhållandet till klubben

Axel Kjäll lämnar posten som tränare och blir istället fotbollschef i ÖSK. Beskedet kom under tisdagen och var slutet på en lång period av osäkerhet kring ÖSK:s tränarorganisation.

Namn som nämns som tänkbara ersättare är förre Jönköping Södra-tränaren Andreas Brännström, IFK Norrköpings ex-manager Jens Gustafsson och Mjällbys förre tränare Marcus Lantz.

ÖSK-kaptenen Nordin Gerzic lanserade Vitor Gazimba, den förre förre assisterande tränaren som lämnade klubben i vintras efter att ha uppgetts vara aktuell för chefstränarjobbet. Uppgifter till NA-sporten menar att portugisen föll bort på grund av att han inte hade den Uefa-tränarlicens som krävs för allsvenskan.

Tränarlicensen var ett problem i vintras men är inte något problem längre.

När NA-sporten får tag på Vitor Gazimba i Portugal lämnar han två klara besked.

1) Problemet med tränarlicensen är borta.

2) Han tränar gärna ÖSK.

– Tränarlicensen var ett problem i vintras men är inte något problem längre. Jag fick bekräftelsen i måndags och har nu min Uefa-licens. Jag har haft några jobbmöjligheter som jag inte ville ta under vintern men nu är det dags att komma in på marknaden igen. Nu slutar säsongerna i många ligor så jag får vänta och se vad som händer under de närmaste dagarna eller veckorna, säger Vitor Gazimba till NA-sporten.

Att Axel Kjäll byter jobb och att ÖSK letar efter en ny tränare kommer inte som någon nyhet för Gazimba.

– Jag hörde det och såg att det har blivit officiellt nu, säger Vitor Gazimba.

Vad är din kommentar till det beslutet?

– Först och främst är det Axels och ÖSK:s. Han har gjort ett fantastiskt jobb och han är en person som jag verkligen gillade att jobba tillsammans med. Vi har varit i kontakt från och till under vintern. Jag har sett alla ÖSK:s matcher den här säsongen och vet mer eller mindre hur situationen är. Om han själv känner att det är dags att gå vidare till en ny uppgift i klubben så är jag övertygad om att han kommer att göra ett bra jobb där också, säger Vitor Gazimba.

– ÖSK ska alltid ha Axel Kjäll i klubben. Det är mycket viktigt för klubben. Sedan är det upp till klubben att bestämma vilken uppgift som är mest viktig. Men oavsett så är det superviktigt för ÖSK att ha den kontinuitet och kvalitet som Axel bidrar med.

Vad tycker du om lagets prestation hittills den här säsongen?

– Det är inte min sak att från utsidan kommentera lagets prestation. Det skulle inte vara speciellt elegant av mig. Men jag förstår att känslan är att man hade velat göra det bättre men det är bara början av säsongen, det är fortfarande 22 matcher kvar. Det finns ingen anledning att vara alarmerade även om det inte var den start som någon hade önskat sig. Men ÖSK har allt som krävs inombords för att vända det här. Det är inte ett problem.

Ditt är ett av namnen som nämns som en tänkbar ersättare till Axel Kjäll – vad tycker du om det?

– Det är kul att höra eftersom det är ett resultat av det jobb som du har gjort tidigare i klubben. Det är en naturlig konsekvens av att alla vet om att vi hade en väldigt bra säsong i fjol. Speciellt på det sätt som vi avslutade säsongen på. Det innebar att vi alla i gruppen hittade ett sätt att jobba som funkade. Det funkade faktiskt så bra att vi till slut var bättre än alla andra lag i ligan.

– När du når den prestationsnivån tillsammans så är det naturligt att du blir sammankopplad med klubben. Det är kul att mitt namn nämns.

Skulle du vara intresserad av jobbet som chefstränare för ÖSK?

– Hundra procent. Det är ingen hemlighet att ÖSK är en klubb som jag tycker om. Från dag ett hade jag ett bra förhållande till Axel, till de andra tränarna, spelarna och alla andra i klubben. Det är inte alltid som man känner det ”klicket” när du kommer till en klubb. När du känner det så är det något som du ska uppskatta. Jag vet inte om det är nu eller om det är i framtiden, men helt säkert är det en klubb som jag vill komma tillbaka till.

Det är klubb som jag identifierar mig med och det är något som man strävar efter som fotbollstränare.

Vitor Gazimba utvecklar resonemanget kring hans starka känslosamma koppling till klubben från Örebro.

– Det är klubb som jag identifierar mig med och det är något som man strävar efter som fotbollstränare. Det är inte alltid att man känner så men i fallet ÖSK så var det så för mig direkt från start. Det skulle vara fantastiskt att en gång komma tillbaka.

Har du varit i kontakt med ÖSK?

– Jag har haft kontakt med Axel Kjäll men det finns inte så mycket mer att kommentera om det.

När har du ett nytt jobb?

– Jag vet inte. Men nu är rätt tajming. Det är nu ligorna slutar så det är naturligt att det blir fler kontakter och fler möten. Såna här saker kan ibland gå snabbt och ibland ta lite tid.

Är du öppen för att ta ett jobb i hela Europa?

– Det beror på vad du har på bordet. Men det kan bli i de nordiska ligorna igen eftersom det är där jag har mestadels av min marknad efter att ha jobbat i åtta år i Norge och Sverige. Jag har haft några öppningar i Portugal också. Nu gäller det bara att vänta på att sakerna faller på plats.

Vitor Gazimba ersatte Daniel Bäckström som ÖSK:s assisterande tränare i januari 2020 men kontraktet som gick ut efter säsongen förlängdes inte.

Tidigare har han varit akademiansvarig i norska Stömsgodset och chefstränare i Kongsvinger.