Det behövs broddar i Vivalla

Same procedure as last year?

I dagens NA, 16 januari, finns en artikel om att gratis broddar inte är något för Örebro kommun. Man har tyckt att det inte gått att påvisa att halkskydd förebygger fallolyckor och att det skulle kosta ett par miljoner att införa gratis broddar. Vi skulle behöva dem här.

I början av förra veckan, 8 januari, fick vi regnblandad snö och det blev moddigt, blött och slaskigt. Vi är drygt 7 000 personer som går och cyklar i Vivalla. Bilkörning är inte tillåten. Det blev spårigt och trampat i modden, men någon snöröjnings syntes inte till det dygnet trots att väderleksrapporten berättade att det skulle bli minusgrader. Man väntade tills det frusit och natten därpå körde man runt och väsnades otroligt i försöken att skrapa bort den tilltrampade ojämna isen. Det gick sådär. Uruselt faktiskt. Nästa natt återkom de och for fram och tillbaka och sandade i groparna. Senare kom nysnö ovanpå och då syntes inte isen och sanden gjorde ingen nytta där den låg. Det är förenat med stor risk att halka, och om man är gammal och skör, att bryta sig.

I dag har det snöat rätt mycket. Ingen snöröjning. Framåt kvällen började det regna ordentligt ovanpå denna kramsnö. Nu är klockan 21.30 och jag antar att snöröjnngen väntar på att det ska frysa i enlighet med SMHI:s prognos. Det är fullkomligt obegripligt att man kan arbeta så bakvänt år ut och år in.

“Same procedure as every year James”

Vivalla