VM-orienteraren visade rekordform på löparbanan – men får inte chans att tävla: ”Den här farten som krävs för att konkurrera”

Martin Regborn, 28, har redan gjort sex orienterings-VM, tagit EM-brons, varit fyra i totala världscupen och är regerande svensk mästare i sprint.

Men det var 2020 örebroaren skulle lyfta sig till nästa nivå och konkurrera om VM-gulden på allvar. Sprint-VM i Danmark var säsongens allt överskuggande mål, vinterträningen flöt perfekt och ... Sedan kom coronapandemin och lamslog idrottsvärlden.

Så i stället för att gå in i de två sista månadernas förberedelse inför VM i juli sprang Regborn på förstamajförmiddagen ett testloppet över 5 000 meter med 20-talet andra elitlöpare och elitmotionärer, på blöta löparbanor på GIH.

Alla internationella tävlingar 2020 är inställda utom VM, som i stället är preliminärt uppskjutet till mitten av oktober.

– Det är ingen som vet om det blir av, den 1 juli ska beslutet komma. Min känsla är att det är 50/50. Men fram tills beskedet kommer tränar jag på som om det blir ett VM i oktober, säger Regborn.

Formen är det i varje fall inga som helst fel på. Trots temperaturen (sju grader), att han fick göra hela jobbet själv (ingen annan hängde på ens i 100 meter) och att han är långt ifrån toppad sprang Regborn in på 14.31 på GIH på fredagen. Eftersom det inte handlade om en sanktionerad tävling får han inte räkna resultatet i officiella listor – men det hade varit ett präktigt pers och gjort honom till den åttonde snabbaste 5 000-meterslöparen i distriktets historia. Med lite draghjälp hade Bo Engdahls distriktsrekord på 14.19,82 från 1991 förmodligen varit i fara.

– Man får ju göra jobbet själv när man springer orientering också, så det funkar bra. Men det är klart att det hade gått ännu snabbare om man hade haft några jämnstarka att ligga och tampas med. Om det varit riktig tävling med nummerlapp och spikskor och andra löpare i min klass ... Då hade det gått några sekunder snabbare, säger Regborn.

Är du i ditt livs form?

– Ja, det tycker jag. Jag har haft en väldigt bra vinter, träningen har gått enligt plan. Ett av de fysiska målen inför säsongen var att vara i 14.20-form till VM, jag tror att det är den farten som krävs för att konkurrera. Det här visar att jag ligger i fas även om tävlingarna är ur fas ... Det gör det lite extra surt, men det är bara att gilla läget.

Rent orienteringsmässigt, då. Hur håller du igång?

– Orienterare är nitiska tävlingsnarkomaner, så det dyker upp småarrangemang hela tiden. Till exempel fixade Håkan Carlsson (orienteringens landslagschef, från Örebro) en sprintträning och satte ut Sportident-enheter i onsdags, så det går att få de här tävlingslika passen ändå.

Mikael Kroon, 52, tränar Regborn och ett stort gäng medel- och långdistanslöpare i KFUM Örebro. Han är inte överraskad över adeptens leverans över 5 000 meter.

– Han har tränat på bra, utan några hinder. Vi har kört ihop under en lång, lång tid nu, men det är först i år som vi kör riktigt hårt, fullt ut. Vi har hela tiden försökt se till att han ska utveckla sin hastighet, sin fart, och nu när han nått den lägger vi på det sista som krävs. Det är långt, hårt jobb under många år som tagit honom hit, säger Kroon och fortsätter:

– Målet har hela tiden varit att han ska vara på toppen nu, 2020 till 2025. Klart att det blir frustration när han inte får chansen att visa det då, men vi hoppas att det ska bli några tävlingar i höst i alla fall. Under tiden jobbar jag för att det ändå ska finnas en glöd i träningen. Planen nu är att gå tillbaka till grundträning, sedan köra ett snabbt lopp på en mil om tre veckor, ett 3 000-meterslopp i juni och kanske några lopp på 1 500 meter i slutet av juni. Vi skjuter hela tiden den riktiga spetsen framför oss, och när vi sedan vet att säsongen kommer starta på riktigt behövs det fem veckor för att nå den.

I Sverige är O-ringen och hela Swedish league inställt, Tiomila och de fyra första SM-tävlingarna uppskjutna. Bara små, lokala träningstävlingar, med deltagare från närområdet, tillåts för närvarande inom Svenska orienteringsförbundets regi. Hos Svenska friidrottsförbundet är all tävlingsverksamhet för seniorer stoppad.

– Sådana här smågrejer är bra för motivationen när man inte får tävla. Men nu ska jag gå in på lite mer mängdträning ett tag. Det är ingen idé att ligga och mata sådana här hårda pass när det är långt till säsong, det ger bara skaderisk, säger Regborn.

Bakom honom växeldrog träningskompisarna Jack Karlsson och Jonatan Gustafsson. Karlsson såg länge starkast ut, men Gustafsson hade mer sparat och gick i mål på 14.56 (sju sekunder under personliga rekordet) medan Karlsson nådde 15.00 (36 sekunder under perset). Liduina van Sitteren (17.24, 21 sekunder under perset) och Josefin Tjernlund (17.39) var enda damerna som deltog.