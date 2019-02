Fakta: Så gick det för Örebro Volley, Degerfors och Lindesberg i näst sista delen av grundserien

Hylte/Halmstad – Örebro Volley 3–2: 25–21, 19–25, 22–25, 25–16, 15–12.

Poängplockare: Jona Vigfusdottir 22 poäng (Hylte/Halmstad), Carly De Hoog 25 poäng (Örebro).

Tabelltvåan Örebro Volley som har 43 poäng möter härnäst Gislaved som ligger på en sjätteplats i tabellen med 29 poäng.

Engelholm – Degerfors 3–0: 25–17, 25–14, 25–10.

Poängplockare: Mary-Kate Marshall 13 poäng (Engelholm), Amanda Louise Sifferlen 10 poäng (Degerfors).

Degerfors som ligger längst ned i tabellen med två poäng på 18 matcher möter det andra jumbolaget Lund som har tre poäng.

Lund – Lindesberg 1–3: 15–25, 23–25, 25–23, 21–25.

Poängplockare: Alexandra Davenport 25 poäng (Lund), Hannah Troutman 33 poäng (Lindesberg).

Tabellfyran Lindesberg som säkrade sin plats i playin-serien efter vinsten mot Lund och har nu 35 poäng. Härnäst möter dom Hylte/Halmstad och en poäng skiljer lagen åt i tabellen.

Så spelas slutspelet: Nytt för i år är den fortsättningsserie som nu väntar efter helgens avslutande grundserieomgång. Fortsättningsserierna går under namnen "Playoff" och "Playoff In" där tabellen delas upp i två grupper. I "Playoff" spelar topplagen från grundserien, de som slutar på platserna 1-5. I "Playoff In" spelar lagen som slutar på den undre halvan i grundserien, de som slutar på platserna 6-10.

Helgens matcher spelar stor roll då respektive lag som spelar i fortsättningsserien tar med sig ett visst antal poäng från grundserien baserade på lagets tabellplacering. De högst rankade lagen i både "Playoff" och "Playoff In" (lag 1 och lag 6) startar med åtta poäng, lag 2 och lag 7 startar med sex poäng, lag 3 och lag 8 startar med fyra poäng, lag 4 och lag 9 startar med två poäng och lag 5 och lag 10 startar med noll poäng.