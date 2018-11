Örebro Volley med klar vinst i första matchen på helgens dubbel: "Vi är numret större"

I helgens dubbel på hemmaplan för Örebro Volley räknar man med att matcherna får två olika ansikten. Imorgon tar man emot toppkonkurrenten Hylte/Halmstad och får förbereda sig på en tuff tillställning – men under lördagen slog man jumbon Lund med solklara 3-0.

– Vi hade en bra nivå matchen igenom, vi hade ingen period där vi föll samman. Kan vi spela så i matcherna där det på papprept är lite enklare motstånd, så kommer det kunna ge oss en utveckling, säger tränaren Jonas Svantesson.

Setsiffrorna var tydliga: 25-19, 25-11 och slutligen 25-15. På förhand hade man pratat om Lunds poängstarka amerikan Alexandra Davenport, som mycket av gästernas spel kretsar kring. Man menade att Lund får bra utväxling på Davenport när hon får momentum i matcherna. Den här gången gick det att hantera, trots att hon gjorde 13 poäng.

– Det är en jätteduktig spelare, men idag kom hon bort lite. Hon gör sina poäng, men ingen större impact. Det var skönt, men det är en bra match. Lund servar bra och pressar oss några gånger i vår zonmottagning. Sen tycker jag väl att vi är numret större i resten av spelet, säger Svantesson.

Under veckan har man förberett sig inför helgens dubbel genom att träna med en högre belastning i början av veckan, för att sedan inte träna alls under fredagen. Och imorgon gäller det att formen är toppad, då man får besök av tredjeplacerade Hylte/Halmstad.

– Det blir stentufft, och prestationen är det som blir viktigt. Går vi in och har en bra nivå under de nästan två timmar som jag antar att det kommer ta, så är jag nöjd. Om vi sedan summerar matchen i omklädningsrummet med en vinst eller en förlust spelar mindre roll just nu. Vi måste sätta allt, och vi har så otroligt mycket att jobba med. Vi ligger tvåa i serien, och vi kommer vara med där uppe tillsammans med Hylte/Halmstad och Engelholm. Då måste vi fokusera på rätt saker, på vad vi faktiskt gör, vad vi utvecklar och presterar, säger Svantesson.

Örebro Volleys match mot Hylte/Halmstad spelas i Idrottshuset kl 15.00 söndag 25 november.

Örebro Volley – Lunds VK 3-0 (25-19, 25-11, 25-15)

Plats: Idrottshuset

Publik: 98

Poängstarkast, Örebro: Carly De Hoog (12), Linda Andersson (12), Freja Morén (11)