Så gick det för Örebro Volley, Lindesberg och Degerfors i helgens playoff och in-matcher

Gislaved – Örebro Volley 0–3

Setsiffror: 14–25, 22–25, 16–25.

Hylte/Halmstad – Lindesberg 2–3

Setsiffror: 25–22, 25–21, 15–25, 21–25, 7–15.

Degerfors - Linköping 1–3

Setsiffror: 23–25, 15–25, 27–25, 26–28.

Playoff-tabellen

1. Örebro, 12 poäng

2. Engelhom, 8 poäng

3. Lindesberg, 7 poäng

4. Hylte/Halmstad, 5 poäng

5. Gislaved, 0 poäng

Playin-tabellen

1. Sollentuna, 11 poäng

2. Linköping, 9 poäng

3. Svedala, 5 poäng

4. Lund, 4 poäng

5. Degerfors, 3 poäng

Så spelas slutspelet: Nytt för i år i elitserien är den fortsättningsserier som nu spelas för fullt. Serierna går under namnen "Playoff" och "Playoff In" där tabellen delas upp i två grupper. I "Playoff" spelar topplagen från grundserien, de som slutar på platserna 1-5. I "Playoff In" spelar lagen som slutar på den undre halvan i grundserien, de som slutar på platserna 6-10.

Helgens matcher spelar stor roll då respektive lag som spelar i fortsättningsserien tar med sig ett visst antal poäng från grundserien baserade på lagets tabellplacering. De högst rankade lagen i både "Playoff" och "Playoff In" (lag 1 och lag 6) startar med åtta poäng, lag 2 och lag 7 startar med sex poäng, lag 3 och lag 8 startar med fyra poäng, lag 4 och lag 9 startar med två poäng och lag 5 och lag 10 startar med noll poäng. Den totala poängen efter fortsättningsserierna avgör vägen vidare i slutspelet.