Vuxna barn har blivit det största hotet mot sina föräldrar: ”Äggjakten får ske via mobilen"

Vi står inför en av årets största helger men inget kommer att vara sig likt. Många kan inte träffa nära och kära. Mor- och farföräldrar sitter isolerade, söner och döttrar får inte resa hem. Vänner träffas inte i samma utsträckning. I ett land där ensamhushållet i många kommuner är den vanligaste boendeformen så blir det här extra kännbart. Framförallt för många gamla. De som bor på äldreboenden får heller inga besök på grund av smittrisken. Plötsligt har vuxna barn blivit det största hotet mot sina föräldrar. Det är en absurd mening att skriva men verklighet just nu. Vem kunde tro att det skulle bli så här.

Kanske får äggjakten ske via mobilen. Vi får äta påskbord och skåla i något gott med varandra via datorskärmen. Och vi får ringa till nära och kära och prata lite extra med varandra under denna långa påskhelg. Bilder på barnen utklädda till påskkärringar får just vara bilder i år. Statsministern har uppmanat alla påskkärringar att låta kvasten stå still i år. På NA ser vi ändå till att bevara traditionen genom att låta föräldrar skicka in bilder på sina utklädda barn. Intresset har varit jättestort. Alla påskkärringar publiceras på påskafton. Så får det bli i år. Som tack får alla medverkande dela på digitala påskägg. Presentkort på godis.

Jag har skrivit det flera gånger och gör det igen. Kristider sluter människor samman och många gör mycket gott nu. På NA bestämde vi förra veckan att publicera positiva nyheter i större utsträckning. Under vinjetten ”Dagens ljusglimt” publiceras bra initiativ av föreningar, företag eller privatpersoner. Det kan vara något bra någon gjort för nära och kära, en arbetskamrat eller en granne. Det här har mottagits mycket bra av läsarna.

”Tack för initiativet om solskenshistorier. Lyft tidningen och hjälp läsarna att med glädje ta sig an dagen. Ett leende och ett skratt smittar. Det gör även positiva nyheter”, skriver Carina Hultqvist.

Vi har berättat om att flera restauranger skänker matlådor till vårdpersonal och att Örebro Hockey köper matlådor av restaurangerna som spelarna delar ut till riskgrupper. På skärtorsdagen berättade vi om företagaren Carina Koskilampi som startade en insamling för att kunna skänka smörgåstårtor till Klockarbackens äldreboende i Örebro. ”Äldreboendet bara poppade upp när jag började fundera. Jag tycker så synd om de gamla som sitter där och inte får ta emot besök”, säger Carina Koskilampi till NA.

Överhuvudtaget verkar vänligheten ha fått ett uppsving i samhället. Det är märkligt att behöva stå med en meters avstånd i kassan till matbutiken eller sitta med lagom avstånd på lunchrestaurangen. Men det finns ändå en tyst ödmjukhet, vänlighet och förståelse mellan oss som står och sitter där. Vi har slutat hälsa på vanligt sätt men folk ser varandra i ögonen mer än tidigare. Det har till och med blivit trevligare i trafiken. Fler bilister släpper förbi fotgängare och busschaufförerna ler lite extra.

Även om barnen är det största hotet mot sina föräldrar idag så får krisen hjälpsamheten och kärleken till de nära och kära att bli ännu större. Det är det vi ska minnas och ta med oss in i framtiden när allt är som vanligt igen.