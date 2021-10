Walker ser en utmaning – inte ångest: ”Kan bli något av det bästa man gjort i karriären"

Den rutinerade mittfältaren ser ut att få en stor roll i ett mer defensivt balanserat lag under Marcus Lantz ledning. Där har Lantz varit tydlig.

Men det är inget Walker vill gå närmare in på. Vilka taktiska drag som ska sättas i verket, 5-3-2 eller 3-5-2 eller hur bara fyra vinster på 22 matcher ska bli betydligt fler på kort tid.

– Det ska bli spännande. Det är så i den här branschen, ibland blir det tvära kast. Ny huvudtränare, och det är bara att önska Vitor (Gazimba) all lycka i framtiden. För oss handlar det om att välkomna Marcus Lantz, och det har känts bra på kort tid. Jag hoppas att vi kan implementera det han vill göra, de justeringarna.

Men Walker är också tydlig, när han nickar mot omklädningsrummet.

– Det är grabbarna där inne som ska lösa det, inga andra. Vi måste komma samman och kriga nu.

Rent taktiskt – det är en del justeringar och mer defensivt balanserat som det ser ut?

– Utan att gå in i detaljer om matchplan så handlar det om att adressera problem vi haft under säsongen, för att vända på resultaten. Ett par fräscha ögon har kommit in och analyserat situationen. Vi jobbar utefter det.

Känns det tydligt vad Marcus Lantz vill?

– Ja, det tycker jag. Allt kommer inte att sitta hundra första matchen, men vi har alla förutsättningar eftersom vi alla vill dra åt samma håll, vi vill klara av det här. Det fundamentala i det här är att alla är beredda att jobba hårt, inte rulla över och acceptera situationen vi är i.

Jag förstår att du inte vill prata särskilt mycket om hur det här ska göras, men känner du att din roll förändras?

– Vi får startelvan i morgon, så vi får se vilka som spelar. Men för egen del tror jag inte att det blir någon stor skillnad, jag ska fortsätta som jag spelat. Om det blir lite höger, lite vänster, lite högre upp eller ner, det spelar mig mindre roll.

– Man vill göra jobbet nu. Egentligen vill jag inte stå och prata så mycket om det, för att man vet hur det är. Det är lätt att säga det ena och det andra, men nu gäller det att göra saker. Vi måste göra mer på planen för att vinna matcher.

Ny tränare, nya idéer, nya ögon. En nystart man hoppas på?

– Vi är anställda av en arbetsgivare som sätter ledningen över oss, det är inget vi spelare styr över. Och med en gammal huvudtränare som min far (Patrick Walker), så har jag stor empati med huvudtränaryrket, och stor respekt för alla som tar sig an det. Det är tvära kast för alla, men jag känner att Marcus kommit in på ett bra sätt och tryckt på ett par punkter som han vill förändra, och som kanske kan göras på kort tid.

– Det är klart att klubben och vi hoppas på en uppgång i poängskörden. Det har uppenbart inte varit tillräckligt bra, det är bara att titta i tabellen. Vi där inne måste upp ett snäpp, göra det på planen. Lyssna på direktiven och göra det vi ska göra, individuellt så bra som möjligt för laget.

Tankar runt IFK Göteborg, som inte heller sitter i någon guldsits?

– Vi har gått igenom Göteborg, min analys är att de är i en situation som liknar vår egen. Det är med stor optimism men också ödmjukhet man går in till de här matcherna.

– Det blir inte lätt, det kommer inte att bjudas på något och alla klyschor där emellan man kan tänka sig.

Ångestmatch?

– För mig är det inte ångest. Det är en stor utmaning, och vänder man på den tanken så är det så att om vi lyckas vända på det här så är det en stor grej. För många något av det bästa man gjort i karriären. En väldigt nyttig erfarenhet för vår trupp.

En fråga om hur man ställer sig till utmaningen?

– Ja, det beror på hur man ser på det. Visst, vi har en allsvensk plats att förlora, men också en hel del att vinna. Vi kommer att göra vårt bästa, och om vi inte var tillräckligt bra när säsongen summeras, då var det så. Men nu är inte tiden att analysera på det sättet.

– Nu handlar det om att gå ut och vända på det här. Jag ser framför mig en kul match att spela, mycket folk och känslor. Det är inte en enkel uppgift, men som man bäddar får man ligga. Jag ser fram mot matcherna som är kvar, allt kommer att ställas på sin spets, och det är kul.