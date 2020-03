Wedevågloppet 2020 ställs in - även oklart när padelbanan i Vedevåg kan invigas

Den 2 maj skulle Wedevågloppet 2020 ha genomförts. På grund av coronaviruset och regeringens förbud för evenemang med över 500 personer har Wedevågs IF bestämt att ställa in årets tävlingar.

– Vi var tvungna att ta det här beslutet i god tid. Det är ett stort arrangemang. Vi brukar ha ett startfält på åtminstone 350-400 löpare plus minst lika många människor till i publiken med föräldrar och mor- och farföräldrar, säger Fredrik Hansson, ordförande i Wedevågs IF.