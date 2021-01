Wetteus förlänger med Forward – gör tionde säsongen i A-laget: Följ lokala fotbollens silly season

Axel Wetteus, 25, har förlängt med division 2-klubben BK Forward. Den centrale mittfältaren är, trots sin ringa ålder, en av spelarna med mest rutin från spel i klubben – han har faktiskt varit given i Forwards startelva sedan våren 2014 (A-lagsdebuten skedde redan 2012, så 2021 blir tionde året i A-truppen) – under fem säsonger i division 1 och två i division 2. Den senaste blev det ändå bara fyra matcher (av elva, under den coronahalverade serien) på grund av skador, men dessförinnan hade han startat 150 av de senaste 159 seriematcherna.

– För egen del hade jag en säsong fylld av skador och otur. Var skadad och slog upp den, men fick avsluta säsongen skadefri, och fick sluta med en frisk kropp, och ser nu fram mot att träningen kommit igång, säger Wetteus till klubbens hemsida – där han också mellan raderna avslöjar att han haft lite andra funderingar innan han förlängt kontraktet:

– Kändes till slut helt rätt att förlänga med Forward. Känner att vi har något bra på gång, och vi kommer att ha en kontinuitet i truppen, då vi har fått behålla stommen i laget, samtidigt som lite nya spelare trillat in. Tror därför att vi ska ha stora chanser att tillhöra toppen i serien.

Forward har sedan tidigaer förlängt med Ryan Kukoyi, Adam Molin, Anton Renmark, Linus Jansson och Steffen Kraus och värvat Tidjani Diawara från Karlslund. Första träningsmatchen spelas mot Enköping, på bortaplan den 30 januari.

►Läs mer om den lokala sillysäsongen i flödet här nedan!