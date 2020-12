Wirström: Det finns ett liv efter Bromé – en förstakedja klev fram

Inte bara ni undrade. Jag undrade också.

Mathias Bromé har varit en av SHL:s bästa forwards i ett och ett halv år nu.

Han har fyllt ett stort utrymme, i många avseenden.

På det viset var det av stor vikt att Örebro Hockey kom upp med en tydlig seger, även om den spelmässigt inte var 6–2 stor, om ni förstår.

Niklas Eriksson och hans tränarteam löste situationen med att göra en ny förstakedja. Robert Leino mellan Robin Kovacs och Emil Larsson.

De tre gjorde varsitt mål, och assisterade varandra. Ett lysande sätt att svara upp.

Elias Ekström fick "ta Bromés plats", med Rodrigo Abols och Borna Rendulic. Ekström är inte Bromé, inte än, men han är en snarlik typ. Kvick i fötter, händer och skalle. Klarade sig gott och väl, kan växa med uppgiften, och krönte kvällen med att täcka två skott och på det lägga pucken i tom kasse.

Smart centerbyte också med tanke på att Abols, vänsterskytt, lättare kan öppna för Rendulic på högerkanten än högerfattade Leino.

Jhonas Enroth har varit ifrågasatt, i mina ögon gränslöst korkat. Okej, han har inte briljerat i höst. Men Enroth sitter på fruktansvärt mycket rutin och kunnande, och den sorten är sällan som bäst på hösten. För att de är bäst när det gäller.

Enroth kände sig möjligen utmanad att visa klass när han kom tillbaka efter tre matcher som båsvakt, och gjorde just det.

Örebro har en våldsamt stark backsida, och då har Nick Ebert ännu inte tagit ett skär i SHL den här vintern.

Bäst på isen mot Växjö var Robin Salo. Finländaren är de små ytornas mästare, besitter en underbar kontroll på sig själv och sin omgivning.

Som backchefen Christer Olsson påpekade: "Spelar men med så små marginaler måste det få bli fel ibland". Det måste det, men blir det märkligt sällan. Salo blir Örebros nästa NHL-export.

Daniel Muzito-Bagenda har inte varit sig lik under hösten. Tyngd, gissar jag, under oket att inte ha fått in puckuslingen på 18 matcher (var avstängd i fem). Nu tryckte han ifrån med fart och precision när han gjorde 2–1.

Man hoppas att apan är kastad av axeln för gott nu.

Apropå Bromés flytt. Det är garanterat inte så att Örebro Hockey stängt dörren för en ersättare.

Eller för Mathias att komma tillbaka, om det skulle bli så att han inte slår sig in i Detroit. Sista datum för att ta in spelare är 15 februari, och AHL ser inte ut att gå igång alls i vinter.

Det betyder att spelare som inte färgar i NHL kommer att bli över och vilja ha jobb. Och de kommer att vara många.

Alltså, det är vettigt att ha is i magen tills klubbarna där borta satt sina trupper. Det lär öppna en marknad som inte finns just nu.

Närmast ska Örebro till Skellefteå. Det är intressant, då västerbottningarna är sjua. Sju poäng bakom, med två matcher fler spelade. Det är avståndet ner till plats sju som är viktigast.