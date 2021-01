Wirström: Hög tid, som Nordin sa – nu börjar jobbet med att göra verklighet av visioner

Det har han så klart rätt i.

Både att det är roligt att Örebro SK Fotboll öppnar portarna för "den andra halvan" av mänskligheten. Och att det är hög tid.

Jag, och sannolikt ingen annan heller, vet exakt vart den här uttalade damsatsningen kommer att ta vägen. Men den är en start.

ÖSK kommer inte att konkurrera med Kif Örebro, åtminstone inte initialt, och troligen inte de närmaste åren. Målet, och det är nog högst rimligt, är inte ens att ta steget upp i elitfotbollen – vilket vill säga elitettan – år ett. Men på lite sikt.

Det ska byggas långsamt och stabilt.

Hade det inte varit bättre att göra Kif Örebro till ÖSK? Flytta det redan allsvenska laget in under det svartvita paraplyet. Nej. Jag tror inte det. Kif Örebro, i grunden Karlslunds IF, har en alldeles egen och ganska lång historia att vara stolt över och bygga vidare utifrån.

ÖSK måste bygga sin egen verksamhet från grunden, och då var det naturliga att bereda plats för det som varit ÖSK Söder i elitklubben.

Det kommer inte att kastas pengar över damverksamheten, men den kommer att få del av andra resurser som redan finns på plats. Framför allt tror jag att det blir naturligt att de yngre tjejerna får tillgång till en akademiverksamhet som liknar den som finns på pojksidan. Till god utbildning i ämnet fotboll.

För det kan inte handla om att köpa ihop något lag som ska springa upp i allsvenskan.

Det nystartade damlaget, som ju i praktiken inte är nystartat utan ett division 1-lag som har Grönpepparparken som hemvist, har en lång väg att vandra för att i någon mån komma ikapp klubbens herrlag.

För att någon gång framöver kanske kunna ta upp en kamp med Kif Örebro om att vara bäst i stan. Det beror ju främst på hur allvarligt menad den här satsningen i verkligheten är. Och något svar på den frågan går egentligen inte att ge eller få med annat än tid och handling.

Onsdagskvällen i snöyran på Behrn arena var en sorts kickoff. Högst symbolisk, skulle jag säga. För det är fortfarande så att de här två lagen kommer att leva i väsensskilda världar när det kommer till förutsättningar.

Det allsvenska herrlaget och det nystartade damlaget sparkade igång säsongen 2021 samtidigt, på varsin planhalva. Efter en kort samling i mittcirkeln, där vd Simon Åström hälsade kvinnligheten välkommen in i klubben.

Coronasäkert och fullständigt publikfritt.

Bra så.

Det är nu det riktiga arbetet börjar, med att göra realitet av de fina visionerna.