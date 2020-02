Wirström: Nu är slutspel en tvål i våta händer – bara att fortsätta gnugga

En period av skuggboxning, försiktighet, ett HV-mål i powerplay. Två lag som inte ville släppa till något.

Ludvig Rensfeldt, som vridit upp målproduktionen alldeles ruskigt, kvitterade, och det fick fart på laget. Ett gäng chanser, men 1–1 inför sista.

Ganska mycket av spel mot ett mål i två perioder, men Örebro Hockey har inte förmågan att använda momentum just nu. Att trycka dit kniven.

Boxplay har burit laget under stora delar av säsongen. Två insläppta, i stort sett identiska, passning in i boxen och pang. Jagande i överambition.

Samtidigt är effektiviteten framåt i alla spelformer helt enkelt inte där. Det är ofta kantigt och knöligt när pucken ska in. Det är stolpar och klubbor i vägen, det är jobbigt och motigt. Inte alls det där enkla, självklara, magiska från hösten.

Att Rensfeldt plötsligt gjort fyra mål på fem matcher är roligt, men det räcker inte.

Förstalinan, Bromé, Stoa och Harper, skapar men får för närvarande inte in pucken. Att skapa är en tröst, men den är klen när poängen far all världens väg. Det kommer att lossna.

Ett grovt felpass i egen zon dödade chanserna i Kinnarps, Aaron Irving stod för den och Linus Sandin tackade med 3–1.

Det är nu fyra poäng upp till sjätteplatsen. Dags att släppa ner axlarna, dags att köra mer och tänka mindre. Lätt att säga, jag vet.

Upp med special teams, och fortsätt gnugga. Nu är inte tiden att fundera.

Jag var inne på det i lördags, redan, men skruvar ett varv till.

Vinnarkultur. Att ha varit i bubblan, att förstå vad som krävs när allt ska avgöras. Modet och viljan och självförtroendet som är ovärderliga ingredienser, jag skulle säga nödvändiga, för att ta det hela vägen.

Det var retromatch i Jönköping, laget som tog HV upp i elitserien (det hette så), 1985. I taket såg jag pensionerade tröjor från guldåldrarna. Fredrik Stillman, Stefan Örnskog, Per Gustafsson, Stefan Liv, Johan Davidsson och David Petrasek.

Alla hjältar. Alla smålänningar.

Örebro Hockey har inte den historien. I Behrn arena hänger nummer 3 och 13. Mozart och Nalle. Ytterst värdiga legendarer, men de vann aldrig något.

Sanningen är ju att Örebro aldrig vunnit något i de stora lagsporterna, i fotboll eller ishockey.

Varför är en stor och svår fråga.

Det man kan vara säker på är att det inte räcker med målsättningar. Visioner. En klubb som menar allvar måste kunna tävla med alla andra i allt. Skapa lika bra, eller helst bättre, förutsättningar än konkurrenterna.

I det jobbet behövs alla örebroare. Utan support från publik, näringsliv och kommun finns inget att bygga på. Skäll och gnäll och peka, numera digitalt, finger har aldrig lyft någon eller något.

För Örebro Hockey, eller ÖSK om ni vill, gäller att spränga barriärer. Steg för steg, i organisation, i ekonomi, i utveckling av egna spelare, i det sportsliga här och nu.

Att som klubb inte nöja sig med att "vi är i alla fall bättre än alla trodde". Den här säsongen är hittills ett steg på vägen, inte mer eller mindre än så.

Eller för att koka ned det till laget – att orka ge allt för att vinna varje dag tills det finns någonting riktigt att fira.

På individnivå – att om tio eller tjugo år vilja göra Nalle och Mozart sällskap i taket, med den goda vetskapen att man varit med och byggt en vinnarkultur.

Det är inte lätt, det låter sig inte göras på en kvart. Men självklart är det alldeles väldigt möjligt.