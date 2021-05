Ytterligare sex spelare lämnar Lif Lindesberg – trio går till ÖSK Handboll

Det var redan klart att Gustaf Ekström, Elias Andersson, Linuz Andersson och Ludvig Mattsson skulle lämna allsvenskan Lif Lindesbergs A-trupp inför nästa säsong.

Nu meddelar klubben att ytterligare sex spelare försvinner.

Det handlar dels om niometersspelarna Axel Magnusson och Karl Zetterlund, som fått mycket speltid och tillsammans svarade för 104 mål i allsvenskan i vintras, som tillsammans med mittnian Rasmus Martinsson nu alla går till division 2-laget ÖSK Handboll.

Dels om talangerna Markus Eklund, Isac Listh Forsström Erik Westlöf, som främst spelat med farmarlaget Lif Blå. Kantspelaren Eklund gjorde tio matcher i allsvenskan i vintras och går nu till seriekonkurrenten medan mittnian Westlöf och målvakten Listh Forsström, som bara varit med sporadiskt i A-laget, inte har några nya klubbar klara.

”Vi säger stort tack för tiden som varit hittills och önskar dem alla ett stort lycka till med handbollen och övriga utmaningar i livet”, skriver klubben på sin hemsida.

I ÖSK blir Magnusson, Zetterlund och Martinsson nyförvärv nummer två, tre och fyra inför nästa säsong då laget tränas av tungt meriterade Denis Bahtijarevic. Sedan tidigare har Felix Samuelsson, senast i Lif Blå, skrivit på för Örebroklubben.

Lif Lindesbergs truppbygge 2021/22

Klara spelare, målvakter: Robert Mjörnander.

Sex meter: Max Broman (vänsterkant), Oskar Cosmo (mittsexa, ny från IFK Ystad, kontrakt över 2022/23), Thomas Einarsson (vänsterkant), Asso Eliassi Sarzali (mittsexa), Algot Hane (högerkant).

Nio meter: Joakim Bååk (vänster-/mittnia), Robin Johansson (mittnia, ny från RP IF Linköping, kontrakt över 2022/23), Joel Karlström (vänsternia, kontrakt över 2022/23), Fabian Wallouch Lindholm (mittnia).

Utgående kontrakt: Fatlum Ahmeti (mittsexa), Martin Boija (högerkant, var utlånad till HK Malmö), Herman Bosson (högernia), Joshua Hayes (vänsternia), Jesper Nilsson (vänsternia).

Klara förluster: Elias Andersson (främst försvar), ny klubb ej klar, Linuz Andersson (mittsexa), do, Markus Eklund (högersexa), Västerås-Irsta, Gustaf Ekström (mittnia), slutar, Isac Listh Forsström (målvakt), ny klubb ej klar, Axel Magnusson (vänsternia), ÖSK Handboll, Rasmus Martinsson (mittnia), do, Ludvig Mattsson (målvakt), ny klubb ej klar, Erik Westlöf (mittnia), do, Karl Zetterlund (mittnia), ÖSK Handboll.