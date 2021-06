Yxhult och Sköllerstas matcher uppskjutna efter hårdare restriktioner

Nya rekommendationer från Smittskydd Värmland gör att flera matcher i division 2 drabbas.

Bland annat drabbas Yxhult och Sköllerstas matcher i helgen då lagen inte är hemmahörande i Värmland och därmed stoppas från att resa till länet.

Smittskydd Värmlands rekommendationer

De nya lokala rekommendationerna, som gäller från och med fredag och två veckor framöver:

• Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo, ställs in eller pausas. Undantag kan göras för extra utsatta grupper under säkra former.

• Enstaka matcher och tävlingar ska genomföras lokalt. Det innebär i första hand inom kommunen, i andra hand grannkommunen. Deltagare från andra regioner bör undvika matcher och tävlingar i Värmland.

• Träningar där deltagare från olika grupper mixas ska undvikas.

• Regler för vaccinerade kontakter ändras i Värmland. Tidigare ansågs man vaccinerad efter en spruta, nu är det i stället två veckor efter den andra dosen.