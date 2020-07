Zara Larssons nya album släpps till slut

Popstjärnan gav ut en ny singel, "Love me land", under fredagen och säger samtidigt i intervjuer att albumet ska släppas i slutet av sommaren.

– Jag har nästa låt redo, albumomslag, videon, albumet är klart. Jag känner mig bara redo på ett annat sätt, berättar Zara Larsson för Sveriges Radio.

Hennes senaste album "So good", med hits som "Lush life" och "Never forget you", kom 2017. Sedan dess har Zara Larsson med jämna mellanrum utlovat en ny skiva men sedan ångrat sig.

Så sent som förra sommaren skrev hon på Instagram att hon var missnöjd med materialet hon spelat in och därför återvänt till studion.