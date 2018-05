VSK gick på knock i början på andra – Karlslund återhämtade sig aldrig

Under första halvlek såg vi två lag i lite av ett ställningskrig. Att det var ett topp mot ett bottenlag som möttes var inte helt tydligt. Det som tydde på det var hemmalaget VSK:s bollinnehav. VSK försökte ta sig fram oftast via kanterna där Karlberg var aktiv på vänsterkanten. Detsamma gjorde Ravy Tsouka och Brian Span på andra kanten vilket ledde till ett par halvlägen.

Bortalaget hade färre halvchanser men var helt klart med i matchen efter den första halvleken. Laget spelade rakt och försökte att komma igenom centralt flera gånger. Främst vid spelvändningarna satte första bästa spelare fart så fort chansen fanns.

VSK kom ut mer bestämt i början på andra. Bara någon minut in frispelade Brian Span sin anfallskollega Douglas Karlberg med ett inlägg efter marken. Men avslutet gick över. Karlslund fick problem direkt med ett högre pressande VSK och 1-0 till hemmalaget kom tio minuter in. Karwan Safari nickade in sitt fjärde mål för säsongen efter ett skruvat inlägg från Simon Johansson.

Bara minuter senare skulle det bli nätkänning igen. Den här gången gjorde inte Douglas Karlberg något misstag när han på nytt nåddes av Brian Span. 2-0 efter 58 minuter och ett mycket tungt läge för Karlslund. Bortalaget såg inte alls ut att ligga rätt i sina positioner och VSK fick stora ytor att anfalla på. Den närmaste perioden såg likadan ut, Karlslund med rätt så lite bollinnehav och VSK som trummade på framåt.

Fler mål var det bud på från hemmalagets sida men resultatet stod sig matchen ut. Detta innebär att båda lagen behåller sina positioner i tabellen. VSK knyter ett allt starkare grepp om förstaplatsen.

Mathcfakta

VSK - Karlslund 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 (55) Karwan Safari (Simon Johansson), 2-0 (58) Douglas Karlberg (Brian Span)