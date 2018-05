ÖSK-kaptenen Nordin Gerzic blir bloggare på NA-sporten: "Det är en gammal skräck och en utmaning"

Klicka här för att komma till Nordin Gerzics blogg!

Om fotboll, livet och allting. Så lyder underrubriken för Nordin Gerzics nya blogg. Vi ska få följa lagkaptenen i vardagen, i fotbollen – komma honom och klubben in på livet.

Mycket fotboll blir det så klart?

– Ja, det blir det säkert. Sport överhuvudtaget. Jag kommer att tycka till om många olika saker. Det är sån jag är (skratt).

Varför vill du blogga?

– Det är en gammal skräck, det här med skola, att skriva, så det känns som en väldigt rolig utmaning för mig. Sedan tycker jag att jag har ganska vettiga åsikter om många olika saker, som jag gärna vill dela med mig av.

– Och så vill jag upplysa folk om hur det faktiskt är att vara fotbollsspelare, jag tror inte att så många förstår det. Och kanske kan jag ge någonting till yngre killar som vill förstå vad det handlar om.

Du kan berätta om att det faktiskt går att hålla upp från fotboll i säsonger i slutet av tonåren och ändå bli elitspelare?

– Ja, absolut. Det är en grej. Jag har varit med om så mycket i mitt liv som jag inte tror att så många fotbollsspelare varit med om, som gjort mig till den människa jag är i dag. Fotbollen har på något vis format hela mitt liv, men även vänner och så. Jag var så trött på fotboll, och jag vet varför. Nu vet jag att fotboll är skitkul, och jag vet varför det blivit så också. Det tänker jag berätta om.

Varför var det inte kul ett tag?

– Det var inte som det är nu, det sociala, det var mycket gnäll och måsten. En miljö som inte var bra för mig. Jag var ung och jag kom till träningen och var arg, jag åkte därifrån och var arg. Jag fick inte ut någonting av att vara där.

Var du mer annorlunda i ÖSK när du kom fram som "invandrarkille" då än du skulle vara om du kom fram nu?

– Ja, det skulle jag definitivt säga. Det följer med hur samhället har förändrats, Det är ju betydligt vanligare i dag att folk kommer från annorlunda bakgrunder än den typiskt svenska, så det finns en annan förståelse för olikheter. Man vet bättre hur olika kulturer funkar nu, den förståelsen fanns inte då. Det var mer att "fotbollsspelare ska vara så här". Punkt. I dag är det enklare att få vara dig själv, och förändringen är till det bättre.

– Om man tänker på hur det var när jag kom upp och hur det är för de unga som kommer in i elitfotbollen i dag så är det som natt och dag. Det går inte att jämföra.

Hur menar du?

– Som exempel, man var inte accepterad innan man varit med ett antal år. Du skulle sättas på plats, uppfostras. Man fick stå och vänta på att alla gått in och samla bollar, såna grejer. I dag är det inte så, inte hos oss i alla fall, och jag hoppas att det inte är så i andra klubbar heller. Det säger sig själv att det är lättare att spela bra fotboll i en välkomnande miljö än i en där du inte får vara dig själv, där du måste vara på ett visst sätt för att bli accepterad.

– Därför tror jag att man inte tappar lika många talanger från fotbollen.

Nordin Gerzic var tidigt en stor talang i ÖSK, men tröttnade under tre år, dessutom under tre av de år som brukar anses som viktigast för en fotbollsspelares utveckling, och spelade inte alls. Men hittade en väg tillbaka via Rynninge under Alexander Axéns ledning.

– Det fanns olika saker som gjorde att jag inte tyckte att fotboll var kul ett tag. Men det här med miljön, som det var då, påverkade absolut. I dag är alla med, spelar ingen roll hur gammal du är eller vad du har gjort. Alla kan snacka med alla, skoja med varandra och räknas. Du kan fråga vilken av våra unga spelare som helst, de vet att de får vara sig själva och att de är en viktig del av laget.

– Sedan finns det förstås saker man måste lära sig när man är ung, vad som krävs av en och såna saker. Men det är lättare att förstå och acceptera om de i din omgivning hjälper dig på ett bra sätt. Plus att det är väldigt viktigt att ha ett liv utanför fotbollen också, med vänner som vet att du är någon annan än fotbollsspelaren också.

Att inte enbart leva för fotboll, då risken är att inget alls blir kvar om fotbollen rycks undan.

– Den dag fotbollen inte finns, och den kommer, så försvinner allt om du inte har ett liv utanför. Jag har ett bra "saying" om det där. När du spelar fotboll ska du vara hundra procent i fotbollen. När du inte spelar fotboll ska du vara hundra procent avstängd från fotboll. Det tror jag är jäkligt viktigt. När du är med din familj eller dina vänner ska du vara där fullt ut.

Nordin pluggar till marknadsekonom, bygger hus – har en massa saker på gång utöver att ÖSK faktiskt har fått en bättre start än någon ens minns.

– Ja, det är mycket som händer. Saker jag ärligt talat aldrig trodde skulle hända mig. Att jag skulle börja plugga trodde jag definitivt inte för några år sedan. Och det är skitkul, jag lär mig mycket. Det är saker jag nästan varit rädd för, som jag haft en skräck för att ta tag i. Det är en sjukt bred utbildning, det är grymt lärorikt och utmanande och ärligt talat ganska jobbigt. Men det är det värt.

