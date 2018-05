ÖSK-stjärnan om att kvällens motståndare Hammarby jagar honom: "Påverkar inte mig det minsta"

Det var i NA:s livsändning från lördagens ÖSK-träning som Nahir Besara bemötte FotbollDirekts uppgifter om att han är aktuell som ersättare för Jiloan Hamad om Hammarbystjärnan blir utlandsproffs i sommar.

– De får tycka vad de vill, tänka vad de vill, göra vad de vill, jag är här och spelar för ÖSK just nu, kommenterar han.

Är det jobbigt att det blir såna här skriverier precis innan ni ska möta Hammarby?

– Nej, det påverkar inte mig det minsta. Jag vill göra en bra match, jag vill vinna, det är det enda jag tänker på och det enda jag kan påverka.

Besara har haft en dialog med ÖSK-ledningen om att förlänga det kontrakt som går ut efter säsongen.

Hur är statusen just nu?

– Det är samma (som tidigare). Vi vet var vi har varandra. De ska prata med mig typ i sommar, i uppehållet efter matcherna. Då får vi sitta ner och ta ett snack.

Kan du säga någonting om vart det lutar – blir du kvar i ÖSK i höst?

– Det är ingenting jag tänker på just nu. Vi har de här matcherna kvar fram till uppehållet och det är där jag måste lägga mitt fokus.

Besara spelade i Hammarby 2013–15 innan han blev utlandsproffs i Turkiet. Ett Hammarby som inlett allsvenskan strålande, leder serien och som kopierat ÖSK:s rekordstart från 1968 med sex segrar och ett kryss på de sju första matcherna.

Å andra sidan är även ÖSK obesegrat så här långt, med fyra segrar och tre kryss. Ligger trea, fyra poäng bakom Bajen.

– Det är såna här matcher man vill spela och längtar efter. Det kommer att vara fullsatt. Det är två spelande lag och jag tror att publiken kommer att njuta, säger Besara.

Varför är årets Hammarby så bra?

– För det första har de väldigt bra spelare. varenda spelare är jäkligt bra för att vara i allsvenskan. Sen har de en bra tränare, en bra stab och mycket publik. De har egentligen hela paketet för att vara i toppen. Egentligen borde de vara besvikna om de inte är med i toppen varje år, en så stor klubb som Hammarby borde vara det, anser Besara.

Hur ska ni bära er åt för att neutralisera Jiloan Hamad som är superhet och svarat för fem mål och fem assist så här långt?

– Jiloan är en jätteduktig spelare, men det är inte bara Jiloan som har gjort Hammarby till det de är just nu. Det är hela lagets förtjänst. Stänger man för Jiloan kommer det säkert att öppna upp för någon annan bra spelare. Det gäller att vara på tårna, och detsamma gäller för dem, säger Besara som fikat ihop med Hamad några gånger i Örebro.

– Det är en jättefin kille och man önskar honom allt det bästa. Jag tycker att han ska vara med i VM-truppen. Ska någon från allsvenskan komma med så borde det vara han.

Du sade efter segern mot Sirius senast att "somebody's zeros has to go". Vilken förlustnolla är det som ryker?

– Hammarbys. Vi ska vinna, det bara är så. Vi ska ut på vår hemmaplan och vinna, det är det enda som gäller.

ÖSK-spelarna stöttades av Kubanerna som gjorde ett sällsynt besök på lördagens träning för att peppa laget lite extra inför supermatchen.

– Örebro lever kan man säga. Hela staden är igång och Kubanerna har varit magiska. Det gäller att fortsätta bara, hyllar Besara supportrarna.

ÖSK-stjärnan har svarat för sju poäng, tre mål och fyra assist, på de sju inledande matcherna. Förra säsongen blev det 17 poäng på hela säsongen, och delad tredje plats i allsvenska poängligan.

Hur många poäng blir det i år om du stannar i allsvenskan säsongen ut?

– Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag har sagt att jag ska göra mer poäng än förra säsongen i alla fall, utan att gå in på exakt hur mycket.

Besara brukar inför säsongen skriva ner antalet poäng han har som målsättning på en lapp och lägga i plånboken.

Har du varit och tjuvkikat i plånboken?

– Nej, jag brukar skriva ner det, lägga in i plånboken och kasta den. Det är min grej, skojar han.

Kan du avslöja vad det stod på lappen?

– Nej, det får bli efter säsongen...

