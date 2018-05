Efter långa måltorkan – Kif:s amerikanska slog till två gånger om: ”Det var lite pinsamt...”

LÄS ÄVEN: Jagar revansch efter förlusten: ”Årets Kif Örebro förlorar inte två matcher i rad”

En poäng och noll gjorda mål var facit för Kif Örebro på de två senaste matcherna. Men under torsdagen var det fullt blås i offensiv riktning för Kif. Mycket tack vare Addison Steiner som hämtades in från Östersunds DFF inför säsongen. Hon gjorde nämligen två av målen i 4–0-segern över IF Böljan.

– Över lag spelade vi väldigt bra. Jag tror att vi äntligen börjar få den där kemin på planen som vi letar efter. Sen satte vi våra lägen och det kändes riktigt bra, säger Steiner.

Vad var skillnaden mot de senaste två matcherna?

– Jag tror att det var att vi verkligen trodde på oss själva i dag och vi jobbade mycket hårdare tillsammans. Sen tror jag att vi börjar lära känna hur alla i laget spelar, så det blir enklare att få spelet att stämma.

Steiners första mål som kom i matchminut 33 betydde 2–0 i matchen och för 23-åringen betydde det hennes första mål i Kif-tröjan.

– Ja, det har varit frustrerande, framförallt i tävlingsmatcherna. Jag började fundera lite grann, men det gäller bara att tänka att "jag sätter nästa". Så det kändes riktigt bra att få dem till sist.

Ja, amerikanskan var faktiskt inte nöjd där, utan han såg även till att sätta 3–0 en kvart in i andra halvlek. Ett mål som hör till den märkligare skolan.

Tidigt på offensiv planhalva frispelades hon av landsmaninnan Courtney Strode. Men när Steiner närmade sig straffområdet trampade hon plötsligt på bollen och föll omkull. Då han Böljan-försvaret ikapp, men Steiner gav sig inte och satte fart på nytt. Hon lyckades ta sig igenom igen och hon rullade in bollen i nät.

– Jag antar att det är en ny fint som vi borde använda lite oftare. Nej, jag skojar bara. Det var en olycka och jag snubblade totalt på bollen. Det var lite pinsamt, men sen blev det ju mål så då kan man inte klaga. Jag vill bara kolla på det och se hur det egentligen såg ut, haha.

Kommer du testa finten igen?

– Förmodligen inte. Den är lite för smärtsam så...

Om målet inte räckte som plåster på såren fick Steiner och lagkamraterna dessutom fira de tre poängen med pizza efter matchen.

– Det finns inget bättre firande än att äta pizza, så jag måste skynda mig innan de äter upp allt, avslutade en glad Steiner innan hon satte fart mot omklädningsrummet.

