Stjärnan saknades när KIF Örebro föll – ersättaren imponerade i nya positionen: ”Gjorde det väldigt bra”

Sett till matchbilden var det egentligen bara en sak som saknades för KIF Örebro i matchen mot bottenlaget Mallbacken. Målchanser.

– Vi har stort bollinnehav men när man förlorar med 1–0 handlar det ofta om att man inte skapar tillräckligt med målchanser, säger tränaren Stefan Ärnsved.

Och att Mallbackens mål kom till genom ett av de få lägen man hade under matchen kan kännas bittert, men Stefan Ärnsved är trots det nöjd med vad laget presterade och har presterat defensivt under säsongen.

– Vi har släppt in två mål på fyra matcher i serien, så där är det bra.

Tar du med dig något mer positivt från matchen?

– Hanne Gråhns blev skadad under torsdagens träning, så Adelisa Grabus, som i vanliga fall spelar som anfallare fick gå ner och spela på högerkanten, och det gjorde hon väldigt bra.

Hur allvarlig är Gråhns skada?

– Vi hoppas att hon kan vara tillbaka till matchen på torsdag.

Hanne Gråhns ersättare är själv nöjd med sin insats i den nya positionen.

– Det var väldigt nytt i början, men det kändes kul. Jag tycker att det gick rätt bra där på kanten, säger Adelisa Grabus.

Med tanke på att KIF Örebro ställer upp med en 3-5-2-uppställning ger det yttrarna ett stort defensivt ansvar. Något som, enligt hon själv, inte är en av hennes främsta egenskaper.

– Men jag tycker att jag värderade situationerna på ett rätt bra sätt. Sen kände jag att Frida (Abrahamsson) klarade det bra på egen hand bakom mig, avslutar Grabus.

Matchfakta

Mallbackens IF – KIF Örebro 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (51) Andrea Herczeg

Varningar: Freja Olofsson (KIF), Adelia Grabus (KIF), Amanda Hellstrand (Mallbacken)

Domare: Honraw Ghassali

Publik: 303

KIF:s startelva: Mimmi Paulsson-Febo – Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Felicia Edgren – Adelia Grabus, Lejla Basic (ut 69), Frida Svensson (K), Freja Olofsson, Emma Lindén (ut 87) – Addison Steiner, Courtney Strode (ut 69)

Inhoppare: Rebecka Holm (in 69), Jonna Dahlberg (in 69), Maja Andersson (in 87)