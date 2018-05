Klart: Här är Örebro Innebandys nya tränare – ”Vill inte dö nyfiken”

LÄS ÄVEN: Palmén om tiden i Örebro och beslutet att lämna: ”Ångrar inte att jag skrev på”

Det har spekulerats ett bra tag om vem som ska ta över tränaransvaret i Örebro Innebandy efter att Marco Juuska hoppade av efter säsongen. Expressen var först med uppgifterna att den gamla storspelaren Jonas ”Silen” Eriksson var personen som fått uppdraget. Något som klubben nu bekräftar för Sporten.

– Vi fick under säsongen chansen att känna på varann. När Marco (Juuska) inte kunde fortsätta, så pratade vi med Jonas och då växte det fram med tiden. Vi ser på innebandy på ett liknande sätt och han har även tillfört ny strategi och taktik i sportgruppen, säger klubbchefen Erik Eskils till Sporten.

”Silen” har en gedigen spelarkarriär bakom sig med spel i ÖSK Innebandy, men även i Balrog där han vann ett SM-guld och i landslaget där han var med och spelade hem två VM-guld på 90-talet.

Den tidigare backklippan har efter spelarkarriären sadlat om till tränare. Nu har han jobbat i Örebro Innebandy i knappa tio år och framförallt har han varit ansvarig för 02-laget. Ett lag som han så sent som i helgen var med och ledde till en semifinal i Jalas floorbal cup.

Men under föregående säsong fick han även kliva in som assisterande tränare i A-laget när Örebro gjorde ett tränarbyte mitt under säsongen.

– Det var en hektiskt säsong med mycket innebandy, säger ”Silen”.

Vad tycker du om Örebros säsong?

– Om man ser till efter jul när vi hoppade på, så satte vi vårt försvarsspel. Vi spelade jämnt mot de flesta lagen förutom Falun. Jag är rätt nöjd med hur grabbarna avslutade säsongen.

Vad vill du att ni ska spela för innebandy?

– Min filosofi är att vi ska sätta ett bra försvarsspel och utifrån det straffa motståndarna. Ett bra grundspel och försvarsspel, men vi ska inte bara försvara, utan vi måste behärska spelet med boll också.

En fråga som fortfarande finns kvar för ledningen att lösa är vem som ska bli Erikssons assisterande tränare. Och där verkar en lösning vara nära.

– Jag vet att de hade kontakt så sent som i går (läs: söndag), så det är väldigt nära. Det är en väldigt erfaren tränare som passar Jonas och de känner varandra sedan tidigare. De har spelat med varandra. Går det ihop kommer det bli kanonbra, säger Erik Eskils.

Men för ”Silens” del har arbetet redan börjat, även om han inte har någon assisterande i nuläget.

– Jag ser det som att det är rätt lugnt. Vi har våra planer klara från ledningen, så det är inget att vänta på, utan vi kör på, säger han.

Är det här ett jobb som du sneglat mot och velat ha tidigare också?

– Man har väl alltid funderat, men jag har inte riktigt varit färdig med juniorerna. Nu börjar de komma till åren där de lägger av eller tar steget upp. Då blir det lite mer spretigt. Sen vill man inte dö nyfiken, så det här är en jädra utmaning.

Vad tänker du kring den spelartrupp som du kommer att jobba med?

– Det är mycket spekulationer, men jag jobbar utifrån den trupp vi har nu, sen får vi se vad vi har för lag när säsongen ska starta. Men jag tror givetvis på de här grabbarna. Vi har tappat någon riktigt bra, sen ett par, tre backar. Men vi har nytt blod och lovande juniorer, så då är det någon annan som får kliva fram.

LÄS ÄVEN: Förre Schweiz-proffset i kontakt med Örebro Innebandy: ”Han är otroligt fin med bollen”

Örebro har redan tappat nyckelspelaren Simon Palmén till Linköping som hade ett SM-guld på meritlistan. Dessutom ser Joel Kanebjörk fortsatt ut att vara på väg bort och Schweiz verkar vara en allt troligare destination.

– De har ju otrolig erfarenhet. Hade jag fått bestämma hade jag velat ha kvar dem, men vi har fortfarande (Markus) Ekengren och (Simon) Jirebeck som har bra med erfarenhet. Det här öppnar bara dörren för andra, men givetvis har vi ett otroligt tapp i rutin. Det gäller att försöka få de andra att gå in och ta vara på chansen.

Du har bra koll på juniorerna, tror du att du kommer ge dem mer chanser än andra tränare hade gjort?

– Jag har sagt att det inte går att leva på gamla meriter och mycket handlar om att ta chansen. Det ser man på Emil Ruud och Nils Kero som var med en del förra året. Man måste göra det man är bra på och gör man det tillräckligt bra har jag inte någon filosofi om att man ska vara si eller så gammal. Det har jag förmedlat till truppen – det bästa laget spelar.

Vad ser du mest fram emot?

– Steg ett är att jag är otroligt sugen på att se hur spelarna reagerar på barmarken vi har dragit igång. Vi har kört igång rätt hårt. Det är första steget sen är det hur man kan formera laget. Sen är det andra året nu och då blir det tuffare. De kommer att ta oss mer på allvar och då kommer det att krävas lite mer av varje enskild spelare. Det ska bli både intressant och kul.

Med tränaren på plats jobbar som sagt sportgruppen vidare med att hitta en assisterande, men det arbetas fortfarande för att få in ett par nyförvärv till. Än är dock inget klart med bröderna Daniel och Alexander Johansson från Salem, eller Christian Kjellman, som Sporten tidigare har skrivit om.

– Vi har kommit vidare, men det är lite saker som måste lösas. Sen letar vi efter backar, men i det gänget finns det även erfarenheter av forwardsspel. Så var de hamnar beror lite på kompositionen av laget. Vi har alternativa lösningar, säger klubbchefen Erik Eskils.

LÄS ÄVEN: Lagkaptenen förlänger med Örebro Innebandy: ”När vi klarade oss var det inte aktuellt”