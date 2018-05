Onödigt blodfattigt om det kommunikativa geniet Gudrun Schyman

”Jag kom till torget i Sjöbo i fredags. När jag såg folket trodde jag att fiskbilen bytt dag till fredag i stället för torsdag. Men det var Gudrun Schyman som hade kommit.”

Så inleddes en insändare i en Skånetidning för några år sedan, och självfallet finner citatet plats i Johanna Palmströms biografi om Schyman — hon som under ett antal år var Sveriges, näst drottning Silvia, mest beundrade kvinna.

Det finns en del goda skäl för att just nu ge ut en bok om Gudrun Schyman. Hon blir 70 på försommaren och ställer upp för Feministiskt initiativ i höstens riksdagsval. Kommer Fi in så blir Schyman historisk, den första att sitta i riksdagen som partiledare för två olika partier. Och kommer Fi inte in, så blir det nog inga fler valkampanjer för hennes del.

Det senare vore tråkigt åtminstone scenografiskt sett, ty få politiker (ingen?) har sådan förmåga att ge färg och spänst åt en valkampanj som Gudrun Schyman. Hon är ett kommunikativt geni och en röstmagnet som under tio år som ledare för Vänsterpartiet åstadkom valresultat som V dittills, liksom därefter, bara kunnat drömma om (12% 1998). Hennes slogans och kampanjinnovationer — av typ home parties, bränna tusen hundralappar, jämföra svenska män med talibaner — må ibland slå fel, men oj så de märks!

Läsaren blir inte bara osäker över autenticiteten i det skrivna. Texten blir också så onödigt blodfattig.

Men det är nog inte bara kampanjandets åtbörder som gjort Gudrun Schyman folkligt intressant. Lika mycket eller mer beror på hennes levnads saltomortaler. Att som partiledare hamna i djupt förnedrande fylleskandaler, och ändå resa sig och närmast bli en förebild för många problematiker ... Att tvingas avgå vanärad på grund av skatteslarv eller rentav fusk, men sedan borsta av sig och orka dra igång ett nytt parti ... Och ovanpå det en säsong i "Let’s dance"! Sådant fascinerar.

Gudrun Schyman är ”som en teflonpanna” skriver Palmström, ”allt rinner av henne”. Hon är en ”come back kid” likt Mona Sahlin, men med ork som ser ut att räcka åtminstone en rond längre.

Allt detta vibrerande dramatiska material till trots — ”Det gäller livet” är i långa stycken tråkig läsning. Johanna Palmströms språk är för det mesta färglöst och skoluppsatsmässigt. Hon har intervjuat ett femtiotal personer men deras ord återges nästan aldrig i direkt anföring, bara i författarens egna kondensat.

Och tristast är att Palmström intervjuat Schyman vid ett tiotal tillfällen — men inget av det återges direkt.

Av uttryck av typen ”men Schyman trodde verkligen att ...” och ”... vilket förvånade Schyman mer än vad hon gav uttryck för ...” eller ”... det bär hon med sig de dagar hon känner sig ömklig ...” anar man vad människan sagt i intervjun. Men varför återges det inte i klartext?

