Nytt dåligt kval av Marcus Ericsson – fick storstryk av teamkompisen igen: ”En rejäl utklassning, faktiskt”

I Azerbajdzjan för två veckor sedan var Ericsson sämst av de 18 förare som satte en riktig tid i kvalet, nu hade han bara de båda långsamma Williamsbilarna bakom sig. Och precis som i Azerbajdzjan för två veckor sedan var Marcus Ericsson långt, långt bakom sin teamkompis Charles Leclerc i kvalet till söndagens formel 1-race i Barcelona.

Den här gången var Ericsson nästan nio tiondelar bakom Leclerc i den första kvalomgången, där Ericsson åkte ut för 23:e gången i rad medan monegasken tog sig vidare för andra gången i rad. Och plötsligt har nykomlingen, som hade så svårt att hålla Ericssons tempo under säsongens tre första race, överhanden i den interna teamfajten.

– Det var en rejäl utklassning i dag faktiskt, de två emellan. Han ska ha klart underkänt för dagens insats, det är inte okej att vara åtta tiondelar bakom sin teamkamrat. verkligen inte, säger kommentatorn Janne Blomqvist i tv-sändningen.

Totalt hann Ericsson med fyra försök till snabba varv: Första gången noterade han 1.19,8, andra gången låste han upp bromsarna och förstörde däcken, tredje förbättrade han sig till 1.19,6 och fjärde satte han sin slutgiltiga kvaltid 1.19,493. Men det spelade mindre roll när Leclerc noterade 1.18,661.

– Det var inget bra kval för min del. Jag fick ingen bra känsla i bilen, jag hade problem att få självförtroende på de mjuka däcken igen. Jag vet inte varför det blev så, men väldigt tråkigt, säger Ericsson kortfattat i en intervju med Viasat.

Ericsson utreddes dessutom för en incident i kvalet, där han körde upp på banan på fel sida av en pollare efter att ha varit ute i avåkningszonen, men friades av domarna.

Teamkompisen blev tolva i första kvalomgången och hade över två tiondelar ned till dem som slogs ut, medan Ericsson hade över sex tiondelar upp till McLarenföraren Stoffel Vandoorne som var den 15:e och siste föraren att ta sig vidare till andra kvalomgången. Bakom sig hade Ericsson bara Sergej Sirotkin och Lance Stroll i de hopplöst långsamma Williamsbilarna, samt Toro Rosso-föraren Brendon Hartley som inte ens kom till start i kvalet efter en allvarlig krasch i den sista tidsträningen. Även Stroll körde av, precis i slutet av kvalet, men var ändå sist där.

Leclerc tog sedan, precis som i Baku senast, en 14:e-plats i andra kvalomgången, nu närmast före Force Indias Sergio Pérez. Därmed kommer han få starta från den rutan i söndagens race. Ericsson får starta från 17:e plats, ett betydligt svårare utgångsläge.

– Jag sa innan kvalet att vi måste försöka ta oss till Q2 (den andra kvalomgången) för att ha en bra startposition för söndagen, men nu missade vi det igen så det kommer att bli tuffa förutsättningar. Men jag tycker ändå att vi varit starka hela helgen, så man får se det positiva och det gäller för mig att göra en bra start igen och ett bra förstavarv, och försöka knipa några platser där. Och sedan får jag bygga racet därifrån, för vi vet att vi har bra fart i bilen. Det är bara att bita ihop och ta nya tag i morgon, säger Ericsson till Viasat.

VM-ledaren och regerande världsmästaren Lewis Hamilton tog pole position, fyra hundradelar före Mercedeskollegan Valtteri Bottas medan Ferrari tog tredje- och fjärdeplatserna i kvalet genom Sebastian Vettel och Kimi Räikkönen.

Racet startar 15.10 på söndagen och direktrapporteras precis som vanligt på na.se.

Resultat kvalet till Barcelonas GP

Från tredje kvalomgången: 1) Lewis Hamilton, Storbritannien Mercedes, 1.16,173, 2) Valtteri Bottas, Finland, do, 1.16,213, 3) Sebastian Vettel, Tyskland, Ferrari, 1.16,305, 4) Kimi Räikkönen, Finland, do, 1.16,612, 5) Max Verstappen, Nederländerna, Red Bull, 1.16,816, 6) Daniel Ricciardo, Australien, do, 1.16,818, 7) Kevin Magnussen, 1.17,676, 8) Fernando Alonso, Spanien, McLaren, 1.17,721, 9) Carlos Sainz Jr, Spanien, Renault, 1.17,790, 10) Romain Grosjean, Frankrike, Haas, 1.17,835.

Utslagna i andra kvalomgången: 11) Stoffel Vandoorne, Belgien, McLaren, 1.18,323, 12) Pierre Gasly, Frankrike, Toro Rosso, 1.18,463, 13) Esteban Ocon, do, 1.18,696, 14) Charles Leclerc, Monaco, Sauber, 1.18,910, 15) Sergio Pérez, Mexiko, Force India, 1.19,098.

Utslagna i tredje kvalomgången: 16) Nico Hülkenberg, Tyskland, Renault, 1.18,923, 17) Marcus Ericsson, Sverige, Sauber, 1.19,493, 18) Sergej Sirotkin, Ryssland, Williams, 1.19,695 (flyttas ned tre platser för incident i Azerbajdzjan, startar som 20:e9, 19) Lance Stroll, Kanada, do, 1.20,225. Brendon Hartley, Nya Zeeland, Toro Rosso, kom inte till start.