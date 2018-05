Ekblom åtta i säsongens första STCC-kval – men får starta första racet från tredje rutan

LÄS OCKSÅ: Fredrik Ekblom fyra race från meste STCC-föraren – så behåller 47-åringen motivationen: ”Varit lyckligt lottad ...”

Fredrik Ekblom, 47, fick inte starten på säsongen han hade önskat.

I kvalet till helgens race på Knutstorp, premiären för årets STCC-serie, slutade han först på åttonde plats.

Seatföarna dominerade kvalet med Philip Morin på första, Daniel Haglöf på andra och regerande mästaren Robert Dahlgren på fjärde plats. Och faktum är att regerande rallycrossvärldsmästaren Johan Kristoffersson var enda Volkswagenföraren som lyckade slå sig in på topp sex. Eftersom det delas ut poäng i kvalet är Morin nu i tidig mästerskapsledning på fem pinnar, före Haglöf på fyra, Kristoffersson på tre, Dahlgren på två och Tobias Brink på en.

Ekblom var sex tiondelar bakom Morins bästatid i den avgörande kvalomgången där förarna från Haglöf på andraplatsen bak till Örebroföraren på åttonde plats alla rymdes inom 32 hundradelar av en sekund.

Eftersom det är omvänd startordning i det första av helgens två tävlingsheat – båda avgörs under lördagen – kommer Ekblom ändå att starta som trea i det första racet, bakom kvaltian Andreas Wernersson och kvalnian Andreas Ahlberg. Däremot kommer han alltså ha längre fram till tät i det andra racet.

STCC på Knutstorp – kvalresultat

I andra kvalomgången: 1) Philip Morin, Luleå, Seat, 59,291, 2) Daniel Haglöf, Stockholm, do, 59,578, 3) Johan Kristoffersson, Arvika, Volkswagen, 59,790, 4) Robert Dahlgren, Skellefteå, Seat, 59,682, 5) Tobias Brink, Eslöv, Audi, 59,758, 6) Mike Ohlsson, Eslöv, do, 59,856, 7) Hugo Nerman, Rydebäck, Volkswagen, 59,861, 8) Fredrik Ekblom, Örebro, do, 59,900, 9) Andreas Ahlberg, Krylbo, do, 1.00,038, 10) Andreas Wernersson, Kvänum, do, 1.00,144, 11) Oliver Söderström, Bjärred, do, 1.00,344, 12) Nicklas Oscarsson, Trångsund, satte ingen tid.

Utslagna i första kvalomgången: 13) Albin Wärnelöv, Malmö, Volkswagen, 1.00,664, 14) Mattias Andersson, Linköping, Honda, 1.00,683, 15) Andreas Bäckman, Boden, Volkswagen, 1.01,009, 16) Oskar Krüger, Farsta, do, 1.01,086, 17) Jessica Bäckman, Boden, do, 1.01,319, 18) Olli Kangas, Kyröskoski (Finland), Seat, 1.01,348, 19) Alex Andersson, Heberg, Audi, 1.01,408, 20) Peter ”Poker” Wallenberg, Drottningholm, do, 1.02,545, 21) Mikaela Åhlin-Kottulinsky, Hägersten, Seat, satte ingen tid.