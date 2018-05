Thed Björk snabbast i kvalet – slutade tvåa i veckans första race: ”Känns bra att vara tillbaka på topp”

LÄS ÄVEN: Thed Björk i pole position – tappade och blev tvåa i WTCR-premiären

Ted Björk inledde WTCR-säsongen fint med en bra helg i Marocko. Där plockade han med sig en andra-, en tredje- och en femteplats från de tre racen. Värre gick det sedan i Ungern där Björk slutade nia, tolva och nia igen.

När det nu var dags för säsongens tredje tävlingshelg kom han ändå tillbaka starkt. Till att börja med var han snabbast av samtliga i kvalet, 79 tusendelar före teamkamraten Yvan Muller.

– Jag måste få till starten i första racet. Bilen känns bra och det känns bra att vara tillbaka på topp efter problemen i Ungern, sa Björk till WTCR:s hemsida efter kvalet.

Men från pole position lyckades inte Karlskogaföraren förvalta läget till seger. In i första kurvan tappade han direkt tätpositionen till just Muller. Därifrån fick han följa fransmannen hack i häl hela vägen in i mål. I mål var Björk 33 hundradelar efter på andraplatsen.

– Jag trodde inte att jag skulle vara så snabb. Jag gav allt jag hade. Jag hade en bra start och lyckades hålla ledningen. Det var tufft, men jag är så glad och att teamet kommer både etta och tvåa, sa Muller till WTCR:s hemsida efter loppet.

Tävlingshelgen går nu vidare med kval under fredagen och sedan med dubbla race under lördagen.

För dig som Pluskund: Tung helg för Thed Björk i Ungern – igen: ”Trodde inte det kunde bli sämre än förra året”