Bottennapp för Indianerna hemma mot Smederna

Indianerna lyckades inte alls när man mötte Smederna hemma i Elitserien i speedway. Smederna vann med 55–35.

Michael Jepsen Jensen körde in 15 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Fredrik Lindgren 14, Krzysztof Buczkowski 9, Niels-Kristian Iversen 8, Mikkel Michelsen 5 och Andzejs Lebedevs 4, poängen för Indianerna kördes in av Vaclav Milik 12, Piotr Protasiewicz 10, Ludvig Lindgren 4, Kenneth Bjerre 4, Bjarne Pedersen 3 och Viktor Palovaara 2.

I nästa match möter Indianerna Lejonen borta på tisdag 22 maj 19.00.